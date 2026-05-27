Phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát huy rõ nét vai trò tham mưu chiến lược

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với những nội dung trong dự thảo Báo cáo kiểm tra, đồng thời bổ sung, trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo, tập trung vào 4 nội dung lớn, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 366, ngày 30/82025 và Kết luận số 12, ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan; ghi nhận và đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 242-QĐ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị. Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương hiện có 19 đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong bối cảnh mới được thành lập, các đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn; Đảng bộ lại có thiết chế rất đặc thù, đặc biệt của hệ thống chính trị (cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, cơ quan tư pháp, lý luận, đào tạo, báo, tạp chí, xuất bản).

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc.

Cụ thể gồm, công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết chiến lược, trọng điểm của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong toàn Đảng bộ; 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập; nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai được xây dựng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể.

Vai trò tham mưu chiến lược tiếp tục được phát huy rõ nét; đã chủ động tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục vụ phát triển đất nước và chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt, theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ được giao tham mưu 142 nhiệm vụ, đề án lớn trên nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Công tác phối hợp giữa các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; nhiều nội dung lớn được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, nhất là trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá, việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản; đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; chủ động rà soát, sửa đổi quy chế, quy định, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; một số mô hình, cách làm có nhiều điểm mới, sáng tạo như: hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử; cơ sở dữ liệu đảng viên; các phần mềm nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; nền tảng quản lý án toàn trình; trợ lý ảo phục vụ nghiệp vụ; hệ sinh thái truyền thông số đa nền tảng...

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; bước đầu lượng hóa tiêu chí đánh giá, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương.

Đồng chí nêu yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bảo đảm các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế.

Cùng với đó bám sát yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng trưởng chủ yếu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phát triển...

Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 nêu rõ, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ là ứng dụng phần mềm hay số hóa văn bản, mà phải hướng tới thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát; giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng tham mưu.

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng.

Đồng chí nêu yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giám sát thường xuyên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ thực chất, khách quan, công bằng; tránh hình thức, nể nang, cào bằng.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương; kịp thời nắm tình hình thực tiễn, phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu Trung ương tháo gỡ ngay từ sớm, từ xa; bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả.

Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn Kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, hoàn thiện Báo cáo; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra và Đoàn kiểm tra.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, đây là định hướng quan trọng để Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong cái thời gian tới, khắc phục triệt để các hạn chế cũng như khó khăn, vướng mắc, tổ chức triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như các cái chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị trong thời gian vừa qua.../.

