Việt Nam kêu gọi tăng cường tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc

Ngày 26/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề “Ủng hộ các Mục đích và Nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và Củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm” dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong khuôn khổ tháng Chủ tịch của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phiên họp thu hút sự tham gia, phát biểu của gần 20 Bộ trưởng, Thứ trưởng Ngoại giao các nước, cùng Đại sứ, đại diện của khoảng 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Trong phát biểu dẫn đề, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh Hiến chương Liên hợp quốc là nền tảng của trật tự quốc tế và “kim chỉ nam sinh tồn của nhân loại,” song đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do cạnh tranh địa chính trị, xung đột gia tăng và suy giảm tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chia sẻ với nhận định của Tổng Thư ký, đại diện nhiều nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường tôn trọng các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường phòng ngừa xung đột, tuân thủ luật pháp quốc tế một cách nhất quán, đẩy mạnh cải tổ Hội đồng Bảo an và các thể chế toàn cầu để phù hợp hơn với tình hình hiện nay.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - nhắc lại việc Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020, từng chủ trì Thảo luận mở và ra Tuyên bố của Chủ tịch về cùng chủ đề này.

Đại sứ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng căng thẳng địa chính trị gia tăng, xung đột lan rộng, vi phạm luật pháp quốc tế và chạy đua vũ trang ngày càng nghiêm trọng, làm suy giảm lòng tin vào chủ nghĩa đa phương và Liên hợp quốc.

Đại diện Việt Nam đồng thời quan ngại về các biện pháp cưỡng ép, bao gồm cả đe dọa sử dụng vũ lực, ngày càng gia tăng nhằm vào Cuba.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tăng cường vai trò trong phòng ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại, bảo vệ dân thường và cải tổ theo hướng dân chủ, đại diện và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cần giữ vai trò trung tâm trong xây dựng các chuẩn mực và khuôn khổ hợp tác quốc tế đối với các lĩnh vực mới nổi như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam kiên định cam kết đối với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm; sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên nhằm thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và đóng góp cho hòa bình, phát triển và công lý trên thế giới./.

Công ước Hà Nội: Thông điệp mạnh mẽ của chủ nghĩa đa phương trong hành động Trưởng Văn phòng UNODC, bà Xiaohong Li, tin tưởng rằng sau khi có hiệu lực, Công ước sẽ trở thành một khuôn khổ pháp lý phạm vi toàn cầu hiệu quả và toàn diện để đối phó với tội phạm mạng.