Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô, nhằm xác định công việc, trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 26/5/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô (Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền Thành phố Hà Nội và các địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện thẩm quyền được giao trong Luật Thủ đô.

Tổ chức kịp thời, hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về Luật Thủ đô. Luật Thủ đô quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô./.

