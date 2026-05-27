Hợp tác giữa Zarubezhneft-PetroVietnam đóng góp thực chất vào quan hệ Việt-Nga

Chiều 27/5, tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft Liên bang Nga Sergey Kudryashov đang thăm làm việc tại Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn hợp tác với PetroVietnam và các doanh nghiệp Việt Nam thành công.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Giám đốc và đoàn công tác của Zarubezhneft sang thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn Zarubezhneft Liên bang Nga, với quá trình rất dài và gặt hái nhiều thành công. Hợp tác giữa hai Tập đoàn là điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhấn mạnh chuyến công tác của đoàn nhằm cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao giữa Tổng thống Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện hai nước, Phó Thủ tướng cho rằng, từ những nội dung cụ thể được trao đổi trong chuyến đi của Tổng Giám đốc Tập đoàn với Bộ Công Thương Việt Nam và PetroVietnam, hai bên sẽ cùng nhau thiết lập mối quan hệ ngày càng bền chặt, mở rộng và hiệu quả hơn.

Theo Phó Thủ tướng, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mở ra sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác kinh tế này đã đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng thực chất hơn.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian đón tiếp, Tổng Giám đốc Sergey Kudryashov thông tin tới Phó Thủ tướng về kết quả hợp tác của Zarubezhneft với PetroVietnam. Hai bên đã có 45 năm hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực dầu khí.

Năm 2025, trước sự chứng kiến của Tổng thống Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm, Zarubezhneft và PetroVietnam đã ký các nghị định thư về việc mở rộng hợp tác của các liên doanh dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2050.

Hai bên đang xem xét đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các nước thứ ba. Bên cạnh đó, Zarubezhneft cũng là doanh nghiệp Nga lớn nhất trong việc cung cấp than vào thị trường Việt Nam.

Hoan nghênh những nỗ lực và đóng góp của Tập đoàn Zarubezhneft trong hoạt động hợp tác tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như tại Liên bang Nga trong thời gian qua và tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư, ký kết các hợp đồng dầu khí mới, Phó Thủ tướng Thường trực cũng tán thành với việc hai Tập đoàn mở rộng hợp tác đầu tư sang các nước thứ ba.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị không chỉ trong lĩnh vực dầu khí, Tập đoàn quan tâm thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh như phát triển công nghiệp năng lượng điện gió ngoài khơi, chuyển giao công nghệ, phát triển lĩnh vực điện, năng lượng, đất hiếm…/.

Việt Nam-Liên bang Nga mở rộng vùng hoạt động thăm dò địa chất và khai thác dầu khí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft – đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, trao đổi các định hướng mở rộng hợp tác năng lượng Việt Nam – Nga.