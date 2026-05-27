Kỷ luật Khiển trách Phó Giám đốc Báo và Phát thanh-Truyền hình Huế

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã đề xuất kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Huế do vi phạm nhiệm vụ và thiếu kiểm tra, giám sát.

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, ngày 26/5, Ủy ban đã họp kỳ thứ 9 để xem xét, kết luận một số nội dung; trong đó, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế (nay là Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Huế (Đài TRT).

Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài TRT (từ tháng 9/2022 đến tháng 1/2023), đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, với vai trò người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đồng chí đã thiếu thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, giáo dục tư tưởng, chính trị đối với đảng viên, viên chức trong cơ quan, đơn vị, để đảng viên, kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài TRT vi phạm pháp luật trong thời gian dài.

Khi phát hiện sai phạm, đồng chí đánh giá không đúng, không nhất quán về tính chất, mức độ vi phạm; thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xử lý đảng viên, viên chức vi phạm; ký quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng đối với đồng chí Trần Thị Cẩm Nhung khi vi phạm chưa được xử lý; không chỉ đạo kiểm tra làm rõ vi phạm của các phóng viên, biên tập viên và các tập thể, cá nhân có liên quan để xem xét trách nhiệm, xử lý vi phạm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên có liên quan./.

