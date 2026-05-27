Cận cảnh 2 xe đưa đón công nhân bốc cháy gần cây xăng ở Hưng Yên

Trưa 27/5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã phối hợp với các lực lượng nhanh chóng dập tắt vụ cháy hai xe ôtô khách đậu trước một cây xăng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, hai xe khách 45 chỗ chuyên đưa đón công nhân đang đỗ trước Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vũ Hạ (xã Phụ Dực, Hưng Yên) thì bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Phát hiện vụ việc, các nhân viên trạm xăng đã lập tức hô hoán, dùng bình chữa cháy xách tay ứng cứu và khẩn trương ngắt hệ thống bơm nhiên liệu để ngăn chặn nguy cơ cháy lan./.

Hai xe đưa đón công nhân bốc cháy dữ dội gần cây xăng ở Hưng Yên