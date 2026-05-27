Tọa đàm giáo dục giữa Phái đoàn Việt Nam tại Geneva với Đại học Ngoại thương

Ngày 26/5, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva đã chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU) tổ chức buổi tọa đàm trực tiếp và trực tuyến với chủ đề về Góc nhìn quốc tế về vấn đề Trợ cấp xuyên quốc gia và hàm ý đối với Việt Nam cho các giảng viên và sinh viên FTU nhằm giúp các sinh viên được tiếp cận các vấn đề tâm điểm về chính sách thương mại quốc tế dưới góc độ thực thi thực tế.

Về phía Phái đoàn, có sự tham dự của ông Phạm Quang Huy - Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn và các cán bộ Phái đoàn. Về phía Trường Đại học Ngoại thương, có sự tham dự của Phó giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hương - Phó Viện Trưởng, Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, Giám đốc Chương trình WTO Chairs (WCP) tại FTU, các giảng viên bộ môn Thương mại Quốc tế và hơn 100 sinh viên chất lượng cao chương trình kinh tế đối ngoại.

Sự kiện này là sáng kiến của Phái đoàn Việt Nam tại Geneva nhằm hỗ trợ kết nối các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam với các chuyên gia về luật, thương mại, đầu tư quốc tế tại Geneva. Với lợi thế có một mạng lưới kết nối sâu rộng với các luật sư, chuyên gia hàng đầu về các vấn đề thương mại, luật quốc tế, đặc biệt là luật Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong nước, trong đó có các tổ chức học thuật để giúp các đơn vị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn và có thêm thông tin, góc nhìn quốc tế thực tiễn liên quan đến các vấn đề trọng tâm về thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế thay đổi, các đối tác thương mại lớn của Việt Nam ngày càng đẩy mạnh các biện pháp bảo hộ nói chung và biện pháp phòng vệ thương mại nói riêng với những nội dung mới, chưa có tiền lệ như vấn đề trợ cấp xuyên quốc gia, gây ra những tác động trực tiếp đến các nhà xuất khẩu và doanh nghiệp Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của chủ đề này, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã mời diễn giả là Luật sư, Tiến sỹ Manuel Miranda - Trưởng văn phòng luật Deminimis Law, chuyên về luật thương mại quốc tế và là luật sư thuộc nhóm các chuyên gia độc lập tư vấn của WTO và Trung tâm Tư vấn về luật WTO (ACWL).

Buổi toạ đàm diễn ra trong không khí học thuật sôi nổi. Diễn giả đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc, không chỉ phân tích khuôn khổ pháp lý chung tại WTO, quy định và thực tiễn thực thi của một số thành viên WTO, các thách thức pháp lý thực tế trong các vụ tranh chấp mang tính cột mốc mà còn nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chính phủ và doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược ứng phó linh hoạt trước những thay đổi về chính sách của các đối tác. Các sinh viên đã đặt câu hỏi về cách các doanh nghiệp có thể chủ động thích nghi, tránh các rủi ro pháp lý và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trước đó, năm 2022, FTU là cơ sở giáo dục duy nhất của Việt Nam được WTO lựa chọn tham gia Chương trình WTO Chairs giai đoạn 2022-2026, trong khuôn khổ hỗ trợ thương mại và nâng cao năng lực các thành viên WTO hướng tới đối tượng là các đại học và viện nghiên cứu có chất lượng tại các nước đang phát triển.

Nhân dịp này, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và FTU đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác, hỗ trợ FTU trong các hoạt động tham gia Chương trình WTO Chairs. Phái đoàn cũng đã đồng hành với trường trong nhiều hoạt động liên quan và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ FTU nói riêng cũng như các cơ quan liên quan trong nước về các hoạt động kết nối, chia sẻ chuyên môn./.

Tăng cường cơ hội hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Thụy Sĩ Thụy Sĩ đã cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam hoàn thành chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Việt Nam, giúp thúc đẩy sự phát triển về giáo dục, cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ song phương.

​