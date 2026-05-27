Hà Nội: Các lỗi và mức xử lý khi thí sinh vi phạm quy chế thi vào lớp 10

Theo quy chế thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập của Hà Nội, thí sinh vi phạm quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật theo ba mức: từ khiển trách đến cảnh cáo và cao nhất đình chỉ thi, tùy theo mức độ vi phạm.

Cụ thể, thí sinh bị kỷ luật khiển trách nếu phạm lỗi một lần nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Giám thị sẽ quyết định xử phạt và lập biên bản. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi môn đó.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng cho thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi môn đó.

Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi: đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức độ khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái quy chế vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho giám thị, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định đình chỉ thi và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết giờ làm bài của buổi thi.

Thí sinh bị đình chỉ ở bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các môn tiếp theo. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi và không được xét tuyển vào lớp 10.

Trong quá trình chấm thi, những bài thi bị phát hiện có đánh dấu bài thi sẽ bị trừ 50% tổng số điểm toàn bài.

Bài thi sẽ được cho điểm 0 nếu được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Thí sinh sẽ bị hủy bỏ bài thi trong các trường hợp sau: có hai bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy chế thi; viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp./.

