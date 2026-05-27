Ba yếu tố cốt lõi để thí sinh làm tốt bài thi tuyển sinh vào lớp 10

Chỉ còn vài ngày nữa, gần 130.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Các chuyên gia và giáo viên cho rằng yếu tố cốt lõi để thí sinh làm bài tốt nhất, phát huy hết khả năng của mình là sức khỏe tốt, tâm lý vững và đọc kỹ đề.

Tâm lý vững là then chốt

Theo cô Nguyễn Thị Như Vân, giáo viên Trường Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà), khi kỳ thi đã cận kề, yếu tốt cốt lõi nhất với học sinh là giữ tâm lý vững vàng.

Do tính cạnh tranh cao nên càng sát kỳ thi, áp lực tâm lý với thí sinh càng lớn. Từ kinh nghiệm nhiều năm ôn tập cho học sinh lớp 9, cô Vân cho hay có nhiều học sinh lực học tốt nhưng căng thẳng, lo lắng quá mức nên mất bình tĩnh trong quá trình thi, làm bài thiếu hoặc sai rất đáng tiếc, dẫn đến kết quả chưa được như mong muốn.

“Vì vậy, thầy cô luôn phải động viên, gửi gắm sự tin tưởng để các em vững tin vào mình. Phụ huynh cũng nên chia sẻ, đồng hành, tạo tâm lý thoải mái để giải tỏa bớt áp lực, căng thẳng cho con,” cô Vân nói.

Đây cũng là chia sẻ của cô Mai Thị Nhung, giáo Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng (phường Cầu Giấy). Là giáo viên có nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, sát sao với học trò, cô Nhung cho hay khi kỳ thi cận kề, trạng thái lo âu căng thẳng của học sinh càng tăng, nhất là với những học sinh đặt nguyện vọng khá cao hoặc sát so với năng lực. Vì vậy, việc giữ tâm lý thoải mái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm này.

“Học sinh cần cân đối thời gian ôn tập và nghỉ ngơi, học và giải trí, suy nghĩ lạc quan. Khi bước vào phòng thi, các em nên tranh thủ thời gian trước khi phát đề để hít thở sâu, giúp giảm hồi hộp, lo lắng,” cô Nhung chia sẻ.

Dành 5 phút để đọc kỹ đề

Sau khi hít thở sâu để giữ bình tĩnh, theo các giáo viên, dành 5 phút để đọc kỹ toàn bộ đề một cách bình tĩnh là vô cùng quan trọng để thí sinh có thể định hình được quá trình làm bài.

Cô Nguyễn Thị Anh Đào, giáo viên môn Ngữ văn, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy khuyên thí sinh khi đọc đề nên gạch chân dưới các yêu cầu của đề thi trong từng câu hỏi để khi làm bài trả lời đúng trọng tâm.

Thí sinh cũng nên phác thảo các ý chính trong phần trả lời các câu hỏi và các bài nghị luận, vạch thời gian biểu dự kiến cho từng câu để trong quá trình làm bài có sự căn chỉnh kịp thời, không sót ý nhưng cũng không sa đà vào câu hỏi này và “cháy giờ” ở các câu hỏi khác.

Cô Nguyễn Hồng Nhung, giáo viên môn Toán tại trường Trung học cơ sở Chương Dương cho rằng việc đọc kỹ đề, phân tích đề là yếu tố đầu tiên để thí sinh đạt được kết quả tốt khi làm bài môn thi này, đặc biệt khi đề thi theo chương trình mới có xu hướng dài hơn và gắn với bài toán thực tế. Thí sinh ưu tiên làm trước các câu dễ, làm chắc các câu cơ bản, trình bày rõ ràng, logic, tránh sai sót trong trình bày hoặc tính toán để không mất điểm đáng tiếc.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Giữ sức khỏe tốt

Các giáo viên cũng đặc biệt nhấn mạnh việc thí sinh cần chú ý giữ sức khỏe tốt mới có thể làm tốt bài thi, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay.

Từ kinh nghiệm ôn thi nhiều năm, các thầy cô cho hay đã có nhiều trường hợp học sinh vì ôn tập quá sức liên tục trong thời gian dài, khi đi thi rơi vào trạng thái mệt mỏi, làm bài không hiệu quả.

Theo thạc sỹ, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Minh Ngọc (Đại học Y Hà Nội), trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể cao hơn bình thường. Tuy nhiên, việc bổ sung dinh dưỡng cũng cần khoa học, hợp lý, ưu tiên các thực phẩm lành mạnh như trái cây tươi, nhiều rau quả, kết hợp uống đủ nước. Bên cạnh đó, thí sinh cần ngủ đủ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày, dành ít nhất 30 phút vận động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, hoặc đơn giản là ra ngoài nhìn cây xanh, hít thở không khí. Điều này vừa giúp các em tăng cường sức khỏe thể chất, vừa giải tỏa áp lực tinh thần.

"Vận động giúp cơ thể tiết ra các hormone làm giảm căng thẳng, cải thiện lưu thông máu và tăng khả năng tập trung. Đây là liều thuốc tự nhiên hiệu quả mà không ít học sinh đang bỏ qua trong mùa thi," bà Minh Ngọc nói.

Nhắn nhủ đến thí sinh trước thềm kỳ thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cũng khuyên thí sinh giữ sức khỏe để có tâm thế tốt nhất bước vào phòng thi. Để đảm bảo vấn đề sức khỏe cho học sinh, đặc biệt trong những ngày thời tiết Hà Nội đang cao điểm nắng nóng, ông Tuấn cho hay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã cùng vào cuộc, phối hợp trong điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí lực lượng hỗ trợ.

Các điểm thi được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo trang bị đầy đủ quạt, máy phát điện, nước uống, có lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn để thí sinh đến phòng thi nhanh chóng.

“Thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý đến lịch thi, tránh việc đến điểm thi muộn, gây ảnh hưởng đến kỳ thi,” ông Tuấn nói.

Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 đăng ký dự thi vào lớp 10 trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào 124 trường trung học phổ thông công lập là gần 81.500 em. Kỳ thi sẽ diễn ra vào hai ngày 30 và 31/5. Các học sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6./.

