Chiều 27/5, tiếp ông Layton Pike, Phó Hiệu trưởng Đại học RMIT Melbourne kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên RMIT Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục quốc tế uy tín hoạt động ổn định, lâu dài, để đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc gia.

Đánh giá cao những đóng góp của Đại học RMIT, đặc biệt là Đại học RMIT Việt Nam trong suốt 25 năm qua trong giáo dục giữa hai nước, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 đột phá chiến lược của giai đoạn phát triển mới.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó khẳng định giáo dục đại học là nội hàm nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Việt Nam và Australia tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu, tiềm năng và thế mạnh," Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Layton Pike, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế và Hợp tác của Đại học quốc tế RMIT. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cảm ơn Chính phủ đã luôn quan tâm, hỗ trợ Đại học RMIT Melbourne hợp tác, hoạt động tại Việt Nam trong suốt thời gian qua, ông Layton Pike chia sẻ Đại học RMIT Melbourne sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, quy mô tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục nhận được chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của bộ, ngành, địa phương.

Đại học RMIT Melbourne sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định để vướng mắc về dự án phân hiệu nhanh chóng được tháo gỡ.

Ghi nhận không gian hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Australia còn rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị Đại học RMIT Melbourne xác định Việt Nam là Đối tác chiến lược của trường, tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam; các cơ sở mới của Đại học RMIT Việt Nam cần được đầu tư bài bản, đặc biệt là đối với cơ sở vật chất cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xứng tầm với thương hiệu, tầm vóc của một trong những đại học hàng đầu thế giới.

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng sẽ chỉ đạo bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình xử lý hồ sơ dự án phân hiệu Đại học RMIT Việt Nam; hỗ trợ, đồng hành cùng trường trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng mong muốn Đại học RMIT Melbourne quan tâm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân rộng mô hình Dự án Đổi mới sáng tạo trong giáo dục với Trí tuệ Nhân tạo (EEAI) nhằm phổ cập, nâng cao năng lực ứng dụng AI của giáo viên và các nhà quản lý giáo dục của hệ thống giáo dục trong nước; mở rộng quy mô và chất lượng tuyển sinh, phát triển thêm các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực mới, lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động như: Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, năng lượng tái tạo và kinh tế số...; tiếp tục mở rộng phạm vi cung cấp các suất học bổng, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục đại học quốc tế chất lượng cao cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị Đại học RMIT Melbourne tham gia cùng Việt Nam trong lĩnh vực tham vấn chính sách, trước mắt là thông qua việc thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Đại học RMIT Việt Nam cung cấp các báo cáo độc lập từ góc nhìn của các chuyên gia của Đại học và từ góc nhìn của đại học với vai trò là một nhà đầu tư nước ngoài, để xác định các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực mà đại học có thế mạnh, quan tâm, nhất là trong mảng giáo dục và đào tạo. Từ đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

"Tôi hy vọng Đại học RMIT Việt Nam sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, đóng góp cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia," Phó Thủ tướng chia sẻ./.

