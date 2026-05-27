Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng

Là một trong những thành viên sáng lập, tham gia tích cực ngay từ giai đoạn đầu, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và sẽ tiếp tục tham gia AIIB với tư cách là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm.

Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khi tiếp bà Trâu Gia Di, Chủ tịch AIIB, vào chiều 27/5.

Chào mừng bà Trâu Gia Di và Đoàn cán bộ AIIB đến thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng chúc mừng bà vừa được bầu làm Chủ tịch AIIB nhiệm kỳ 2026-2031; việc bà Trâu Gia Di chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức đã cho thấy sự đánh giá cao của AIIB đối với vai trò và vị thế của Việt Nam.

Ghi nhận kết quả hợp tác của AIIB với Việt Nam thời gian qua và những định hướng mà Ngân hàng này ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2026 đã khẳng định một trong ba đột phá chiến lược là đột phá về cơ sở hạ tầng.

Việt Nam tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hệ thống cảng biển, hàng không và đường bộ cao tốc. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam muốn AIIB hợp tác đầu tư.

Ngoài 6 dự án hợp tác với AIIB, Việt Nam đang hợp tác với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, để triển khai các dự án về đường sắt như Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Đồng Đăng (Lạng Sơn) kết nối với tuyến vận tải liên vận quốc tế qua Trung Quốc tới Trung Á và Liên bang Nga.

Thông tin về một số định hướng phát triển trên các lĩnh vực đường sắt, năng lượng, công nghệ, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam quan tâm phát triển năng lượng tái tạo (bao gồm điện gió, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân); xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia tại Hà Nội và xây dựng các thành phố thông minh.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn AIIB quan tâm đến Việt Nam, bởi các lĩnh vực ưu tiên của AIIB cũng phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam; khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để AIIB hợp tác thành công.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp bà Trâu Gia Di, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bày tỏ vinh dự được gặp Phó Thủ tướng Thường trực, bà Trâu Gia Di khẳng định Việt Nam có vai trò rất quan trọng đối với AIIB. Đây là lần thứ ba bà đến Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới (2026-2030), trong đó nhấn mạnh nhu cầu về phát triển cơ sở hạ tầng, AIIB mong được hỗ trợ chương trình nghị sự này.

Hiện AIIB có 111 thành viên, hỗ trợ cho hơn 370 dự án thuộc 4 lĩnh vực ưu tiên: hạ tầng cơ sở xanh và năng lượng, kết nối xuyên biên giới (đường sắt, hàng không, cảng biển, trung tâm logistics), hạ tầng công nghệ và huy động vốn từ khu vực tư nhân. Bốn lĩnh vực ưu tiên này rất phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam hiện nay.

AIIB đang tài trợ 6 dự án tại Việt Nam; đồng thời phối hợp triển khai thêm 2 dự án khác, trong đó có dự án hệ thống metro.

Theo bà Trâu Gia Di, AIIB hướng tới cách tiếp cận mang tính hệ thống trong trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào từng dự án riêng lẻ; mong muốn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xây dựng danh mục hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam./.

