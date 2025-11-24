Đề xuất hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai liên quan đến đề xuất đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên quan đến kiến nghị trên, đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết cơ quan này đang tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Đây là chương trình được xây dựng trên cơ sở tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình dự kiến có nội dung thành phần về đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như đường giao thông, thuỷ lợi, điện sinh hoạt, nước sạch và các hạ tầng thiết yếu khác.

Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa là địa bàn chiến lược, chủ yếu là núi cao, biên giới, địa hình chia cắt, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai. Vì thế những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ an sinh xã hội.

Điển hình như Chương trình 135 về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; Chương trình 134 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn...

Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trong đó, chương trình xác định mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước.

Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia trên cũng xác định mục tiêu giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa - qua đó cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân./.

