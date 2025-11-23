Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn trực tuyến về ứng phó lũ lụt ở miền Trung

Sáng 23/11 từ Nam Phi, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai ở miền Trung.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Nam Phi với đầu cầu Trụ sở Chính phủ và các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5.

Chủ trì ở đầu cầu Trụ sở Chính phủ là Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Cùng dự có 4 Phó Thủ tướng: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Hồ Quốc Dũng ở đầu cầu Trụ sở Chính phủ; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại đầu cầu Tây Ninh.

Cùng dự còn có các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và lãnh đạo các tỉnh./.