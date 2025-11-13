Nhiều ý kiến Đảng viên và nhân dân ở Ninh Bình góp ý cho văn kiện Đại hội XIV tập trung vào vấn đề thiết thực như bảo tồn văn hóa dân tộc, hoàn thiện chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở và hoàn thiện chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số... góp phần làm phong phú, sát thực hơn nội dung văn kiện Đại hội.

Hỗ trợ phát triển sinh kế lâu dài

Bày tỏ sự đồng tình với nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Bùi Văn Hiếu, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Long đánh giá, dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định quan điểm “phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Việc phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở miền núi sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” mà dự thảo các văn kiện Đại hội XIV đã đề ra.

Đây là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các dân tộc anh em trong đại gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác tại địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, ông Bùi Văn Hiếu cho rằng nội dung đánh giá liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo văn kiện cần nhấn mạnh hơn nữa tính bền vững trong giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, bởi hiện nay ở nhiều nơi tuy tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa thật sự vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn cao.

Theo ông Hiếu, thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Ninh Bình, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Phú Long đã được triển khai hiệu quả.

Các mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi, phát triển cây dược liệu, nghề thủ công và du lịch cộng đồng bước đầu mang lại thu nhập ổn định, giúp người dân nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Phụ nữ dân tộc Mảng vốn cần cù chịu khó, biết may vá những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, ông Hiếu cho rằng cần tăng cường tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và khuyến khích người dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và thị trường.

Do vậy, dự thảo các văn kiện cần bổ sung các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế lâu dài, khuyến khích đồng bào tham gia sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp và du lịch cộng đồng.

Về phát triển nguồn nhân lực, cần có cơ chế ưu tiên đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Ông Bùi Văn Hiếu cũng nhấn mạnh việc cần quan tâm hơn nữa đến giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Bùi Văn Hiếu, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình góp ý về hỗ trợ phát triển sinh kế lâu dài cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Dự thảo văn kiện nên bổ sung các giải pháp hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa, phong tục, ngôn ngữ, lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Ngoài ra, dự thảo văn kiện cũng cần làm rõ hơn vai trò của chính quyền cơ sở và hệ thống chính trị ở địa phương trong công tác dân tộc; tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho cấp xã, thôn, bản để phát huy tính sáng tạo, huy động nội lực của cộng đồng.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Long tin tưởng rằng, các chính sách dân tộc trong nhiệm kỳ tới sẽ ngày càng toàn diện, thực chất hơn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Phát triển kết cấu hạ tầng

Nhất trí cao với nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng khi xác định phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn tới, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Cúc Phương Bùi Thế Mạnh khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Bùi Thế Mạnh đánh giá hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở vùng miền núi vẫn còn nhiều hạn chế. Hệ thống giao thông nông thôn chưa đồng bộ; nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển du lịch cộng đồng; cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, hệ thống cấp nước, xử lý rác thải… tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu nâng cao chất lượng đời sống người dân ngày càng tăng.

Do vậy, ông Bùi Thế Mạnh cho rằng nội dung dự thảo các văn kiện nên nhấn mạnh hơn vai trò của hạ tầng giao thông liên vùng, liên tỉnh, liên xã đối với phát triển kinh tế, du lịch miền núi.

Ông Bùi Thế Mạnh, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình góp ý về phát triển kết cấu hạ tầng khu vực miền núi. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Bên cạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, ông Mạnh cho rằng cần có chính sách riêng hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các tuyến đường kết nối khu du lịch, vùng sản xuất hàng hóa tập trung với trung tâm tỉnh và vùng đồng bằng, tạo điều kiện cho người dân giao thương, tiêu thụ sản phẩm, phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ cộng đồng; đồng thời cần coi đầu tư hạ tầng xã hội, đặc biệt là trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao là giải pháp căn bản để phát triển con người ở miền núi.

Việc nâng cấp trường lớp, thu hút cán bộ về công tác tại cơ sở phải được gắn với chính sách đãi ngộ phù hợp, bảo đảm công bằng vùng miền.Ngoài ra, dự thảo các văn kiện cần làm rõ hơn vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong quản lý, giám sát và phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng sau đầu tư; tránh tình trạng công trình xuống cấp nhanh, sử dụng kém hiệu quả.

Ông Bùi Thế Mạnh tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân, việc phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở miền núi sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” mà dự thảo các văn kiện Đại hội XIV đã đề ra./.

Thi công dự án nâng cấp, phát triển hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)