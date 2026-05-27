Hàng loạt cao tốc Bắc-Nam vẫn chưa vận hành kiểm soát tải trọng xe quá tải

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông vẫn chưa vận hành công trình kiểm soát tải trọng xe. Do đó, Cục Đường bộ yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương đưa vào hoạt động. 

Việt Hùng
Thu phí điện tử không dừng đem lại nhiều lợi ích cho người dân, nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án 2, 7, Đường sắt và Thăng Long về việc đưa công trình kiểm soát tải trọng xe vào vận hành thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đã giao cho các đơn vị có liên quan bố trí nhân sự để vận hành hệ thống giám sát, điều hành giao thông đường cao tốc; thu phí ETC (hạ tầng trạm thu phí, hệ thống Front-End, hệ thống Back-End thu phí đường cao tốc, hệ thống đường truyền dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ); công trình kiểm soát tải trọng xe của các dự án thành phần gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây từ ngày 2/3/2026.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thừa nhận, đến nay, công trình kiểm soát tải trọng xe của các dự án thành phần nêu trên thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 vẫn chưa hoạt động.

Để sớm phát huy hiệu quả các công trình kiểm soát tải trọng xe, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các ban quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị vận hành khẩn trương đưa vào hoạt động ngay các công trình kiểm soát tải trọng xe thuộc các dự án nêu trên; tiếp tục thực hiện thủ tục đánh giá hợp quy theo quy định.

Theo số liệu của Cục Đường bộ Việt Nam, chỉ trong 2 tháng đầu triển khai, tính đến hết ngày 30/4/2026, tổng số tiền thu phí tại 5 dự án cao tốc trên đạt hơn 590 tỷ đồng, vượt dự kiến doanh thu trong đề án khai thác tài sản đã được phê duyệt.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện để mở rộng phạm vi thu phí trên các tuyến cao tốc Bắc-Nam khác đã đủ điều kiện khai thác; đồng thời tiếp tục xây dựng các đề án khai thác tài sản hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đối với các tuyến đang và sắp hoàn thành để sớm tổ chức thu phí theo quy định./.

