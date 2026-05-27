Ngày 27/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 40 phút, ngày 26/5, xe ben mang biển kiểm soát 47C-280.33 do tài xế H.V.Th (trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Cư M’gar về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn qua địa bàn phường Tân An, xe ben va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 47K7-8791 lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe máy có hai người, gồm anh Y.S.Ê (26 tuổi, trú xã Quảng Phú) và anh Y.D.Ê (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng). Cú đâm mạnh khiến anh Y.S.Ê tử vong tại chỗ; anh Y.D.Ê. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

