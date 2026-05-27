Hà Nội tổ chức giao thông nhiều tuyến đường phục vụ nâng cấp hệ thống chiếu sáng

Ngày 27/5, nhằm phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng 19 tuyến đường phố, khu tái định cư trên địa bàn quận Long Biên (cũ), Sở Xây dựng Hà Nội đã chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường. Thời gian thực hiện từ ngày 28/5 đến hết ngày 28/8.

Cụ thể, đường Đào Văn Tập rào chắn di động làn phương tiện bên trái sát dải phân cách giữa đường Đào Văn Tập (Hướng đi đường Mai Chí Thọ), chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Đường Nguyễn Ngọc Chân rào chắn di động sát vỉa hè làn phương tiện bên phải đường Nguyễn Ngọc Chân (Hướng đi đường Nguyễn Văn Linh), chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Đường Huỳnh Tấn Phát rào chắn di động làn phương tiện bên trái sát dải phân cách giữa đường Đào Văn Tập (Hướng đi đường Mai Chí Thọ), chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Đường Ngô Gia Khảm rào chắn di động sát vỉa hè làn phương tiện bên phải đường Ngô Gia Khảm (Hướng đi đường Nguyễn Văn Cừ), chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Đường Lưu Khánh Đàm rào chắn di động làn phương tiện bên trái sát dải phân cách giữa đường Lưu Khánh Đàm (Hướng đi đường Mai Chí Thọ), chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Đường Ngọc Trì, Xuân Đỗ, Thanh Am rào chắn di động làn phương tiện bên phải các tuyến đường Ngọc Trì, Xuân Đỗ, Thanh Am, chiều rộng rào chắn 2,5 m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng (thi công sử dụng thang tay di động).

Đường Nguyễn Cao Luyện rào chắn di động làn phương tiện bên trái sát dải phân cách giữa đường Nguyễn Cao Luyện (Hướng đi đường Đoàn Khuê), chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Đường Phan Văn Đáng rào chắn di động làn phương tiện bên phải đường Phan Văn Đáng, chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Đối với đường Phúc Lợi, giai đoạn 1, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng làn bên phải sát vỉa hè đường Phúc Lợi (Hướng đi đường Vũ Xuân Thiều) rào chắn di động làn phương tiện bên phải sát vỉa hè đường Phúc Lợi (Hướng đi đường Vũ Xuân Thiều) chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng).

Giai đoạn 2, thi công Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng làn bên phải sát vỉa hè đường Phúc Lợi (Hướng đi đường Mai Chí Thọ) rào chắn di động làn phương tiện bên phải sát vỉa hè đường Phúc Lợi (Hướng đi đường Mai Chí Thọ) chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng).

Đường Sài Đồng rào chắn di động làn phương tiện bên phải sát vỉa hè đường Sài Đồng (Hướng đi đường Trần Danh Tuyên) chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng).

Đường Vạn Hạnh rào chắn di động làn phương tiện bên trái sát dải phân cách giữa đường Vạn Hạnh (Hướng đi đường Đoàn Khuê), chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Các tuyến đường nêu trên thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 30-50m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đơn vị thi công chỉ được phép thi công giờ thấp điểm sáng, chiều và không được phép thi công giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hàng ngày theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Còn đối với, đường Long Biên 1 và Long Biên 2 rào chắn di động làn phương tiện bên phải sát vỉa hè đường Long Biên 1 và Long Biên 2 (Hướng đi cầu Long Biên), chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng làn đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Đơn vị thi công chỉ được phép thi công từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Đối với Cầu Đông Trù, giai đoạn 1, thi công Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng làn ôtô bên phải, sát dải phân cách làn xe máy và thô sơ cầu vượt Đông Trù (Hướng đi trung tâm thành phố và ngược lại) rào chắn phương tiện ôtô bên phải đường cầu vượt Đông Trù, sát dải phân cách làn xe máy và thô sơ (Hướng trung thành phố và ngược lại) để thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Giai đoạn 2, thi công Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng làn ôtô trong cùng bên trái cầu vượt Đông Trù (Hướng đi trung tâm thành phố và ngược lại) rào chắn phương tiện ôtô trong cùng bên trái đường cầu vượt Đông Trù (Hướng trung thành phố và ngược lại) để thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 20-30m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đơn vị thi công chỉ được phép thi công từ 22h tối ngày hôm trước đến 05h sáng ngày hôm sau, trước 05h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, tại các vị trí thi công yêu cầu bố trí các biển báo I.441, biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép và hệ thống chóp nón, đèn cảnh báo, dây phản quang...

Cùng với đó, bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.

Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, đơn vị thi công phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm./.

