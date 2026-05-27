Đề nghị cung cấp thông tin về phát triển bền vững kinh tế biển trước ngày 31/5

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản 5269/BNNMT-BHĐ gửi các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc, đề nghị khẩn trương rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển.

Việc cung cấp và chia sẻ thông tin được thực hiện theo quy định tại Cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển ban hành kèm Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm định kỳ hai lần mỗi năm gửi thông tin, tài liệu; đợt một trước ngày 31/5 và đợt hai trước ngày 12/12 hằng năm.

Về nội dung, các bộ, ngành, địa phương báo cáo tập trung vào tiến độ triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình, dự án được giao; kết quả đạt được đến thời điểm báo cáo; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có) và đề xuất các nội dung cần phối hợp xử lý, tháo gỡ.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao.

Để tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan khẩn trương gửi báo cáo về bộ này trước ngày 31/5/2026 để tổng hợp, phục vụ công tác báo cáo và triển khai hiệu quả cơ chế điều phối liên ngành./.

