Ủy ban châu Âu chấp thuận để BP bán nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 26/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã chấp thuận để Tập đoàn dầu mỏ BP bán nhà máy lọc dầu Gelsenkirchen ở Đức cho Tập đoàn Klesch (Klesch-Gruppe), mở đường cho việc chuyển nhượng một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Đức.

EC cho biết thương vụ này không gây lo ngại về cạnh tranh, do hai doanh nghiệp chỉ có vị thế chung hạn chế trên thị trường. Đối với các vụ mua lại lớn, cơ quan cạnh tranh của EU có trách nhiệm xem xét liệu thương vụ có tạo ra hạn chế quá mức đối với cạnh tranh tự do hay không.

Nhà máy lọc dầu Gelsenkirchen là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất tại Đức. Tổ hợp này gồm hai địa điểm, có khả năng xử lý khoảng 12 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Các sản phẩm chính gồm nhiên liệu phục vụ giao thông đường bộ, hàng không và nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp hóa dầu.

Theo BP, tổ hợp lọc dầu tích hợp cùng kho chứa nhiên liệu tại Bottrop hiện sử dụng khoảng 1.800 lao động. Hồi tháng 3, BP thông báo kế hoạch bán nhà máy này cho Klesch, một tập đoàn vận hành lọc dầu độc lập. Thương vụ dự kiến được hoàn tất trong nửa cuối năm 2026, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan chức năng.

Klesch-Gruppe có trụ sở tại Malta (Man-ta), thuộc sở hữu của doanh nhân Mỹ A. Gary Klesch. Tập đoàn này hiện vận hành hai nhà máy lọc dầu tại châu Âu, gồm nhà máy lọc dầu Heide ở huyện Dithmarschen, bang Schleswig-Holstein của Đức, và một nhà máy lọc dầu tại Kalundborg, Đan Mạch.

Thương vụ vẫn đang được Bộ Kinh tế Đức xem xét trong khuôn khổ thẩm tra đầu tư. Truyền thông Đức từng phản ánh phía sau Klesch-Gruppe tại Malta là một cấu trúc doanh nghiệp không minh bạch đặt tại thiên đường thuế Jersey.

Theo quy định, trong một số điều kiện nhất định, nhà nước Đức có thể cấm nhà đầu tư ngoài châu Âu mua lại doanh nghiệp nếu thương vụ bị đánh giá có thể ảnh hưởng đến lợi ích an ninh hoặc trật tự công cộng.

Việc EC chấp thuận cho thấy thương vụ không vấp phải trở ngại từ góc độ cạnh tranh của EU. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về tiến trình chuyển nhượng vẫn còn phụ thuộc vào quá trình xem xét của phía Đức, nhất là trong bối cảnh các cơ sở năng lượng lớn được coi là hạ tầng có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh kinh tế và nguồn cung./.

