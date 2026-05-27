Nổ nhà máy giấy tại Mỹ, ít nhất 10 người thương vong

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương khi một bồn chứa hóa chất phát nổ tại nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview thuộc bang Washington, miền Tây nước Mỹ, vào sáng 26/5 (theo giờ Mỹ).

Vụ nổ xảy ra tại Công ty Bao bì Nippon Dynawave ở thành phố Longview, nằm gần ranh giới hai bang Washington và Oregon.

Lực lượng cứu hỏa sở tại cho biết thêm bồn chứa phát nổ có dung tích hơn 300.000 lít, bên trong chứa một loại hóa chất gọi là “dung dịch trắng" được sử dụng để phân hủy gỗ và sản xuất giấy xi măng, loại giấy được sử dụng trong bao bì, túi mua sắm và các sản phẩm khác.

Khoảng 40 lính cứu hỏa cùng một đội xử lý vật liệu nguy hiểm đã được điều đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Trong một thông báo chung, Công ty Nippon Dynawave Packaging và lực lượng địa phương cho biết cơ quan chức năng đang trong giai đoạn thu dọn hiện trường, trong khi đội cứu nạn tiếp tục tìm kiếm thêm những người bị nạn.

Trong số những người bị thương có 1 nhân viên cứu hỏa tham gia làm nhiệm vụ. Một số nạn nhân bị bỏng hoặc tổn thương do hít phải khí độc, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nguy kịch.

Nhà chức trách khẳng định sự cố không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với cộng đồng xung quanh.

Nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynawave Packaging là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Giấy Nhật Bản, có biên chế khoảng 1.000 nhân viên, chuyên sản xuất nguyên liệu cho hộp giấy và cốc đựng bằng giấy dùng cho các sản phẩm đồ uống, cũng như sản xuất nguyên liệu thô dùng cho sản xuất giấy in và khăn giấy.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với một sự cố hóa chất khác tại quận Cam, bang California, nơi khoảng 16.000 người vẫn phải sơ tán khỏi nhà do một bồn chứa 26.000 lít methyl methacrylate bị quá nhiệt, đe dọa phát nổ và phát tán khói độc ra khu vực đông dân cư, chỉ cách Disneyland vài km.

Đến ngày 25/5, lực lượng cứu hỏa thông báo nguy cơ nổ lớn đã được loại bỏ, song vẫn đang tiếp tục xử lý bồn chứa thuộc sở hữu của Tập đoàn GKN Aerospace (Anh)./.

Mỹ xác nhận thương vong trong vụ nổ tại nhà máy hóa chất Ngày 26/5 (giờ địa phương), các quan chức Mỹ xác nhận một số người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng sau vụ nổ bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở bang Washington, miền Tây Bắc nước này.