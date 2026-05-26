Hàn Quốc: Vụ sập cầu Seosomun phơi bày áp lực hạ tầng gần 60 năm tuổi ở Seoul ​

Sau vụ sập cầu vượt Seosomun chiều 26/5 khiến 3 người thiệt mạng, chiến dịch tháo dỡ các cầu vượt cũ tại thủ đô Seoul đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc.

Vụ tai nạn không chỉ làm dấy lên lo ngại về an toàn thi công, mà còn phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống hạ tầng đô thị đã tồn tại gần 60 năm của thủ đô Seoul.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cầu vượt Seosomun được xây dựng năm 1966, dài 335m, rộng 14,9m với 18 trụ, nối ga Chungjeongno và ga Tòa thị chính.

Trung bình mỗi ngày có hơn 40.000 phương tiện lưu thông qua cây cầu này. Tuy nhiên, từ năm 2019, công trình liên tiếp xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng như bong tróc bê tông, hư hại dầm cầu và nứt kết cấu. Sau kiểm định an toàn chi tiết, công trình bị xếp cấp D – mức nguy hiểm trong hệ thống đánh giá an toàn công trình của Hàn Quốc, cho thấy các bộ phận kết cấu chính đã hư hỏng nghiêm trọng và cần sửa chữa khẩn cấp.

Chính quyền đô thị Seoul sau đó quyết định đóng cửa hoàn toàn cầu vượt từ cuối năm 2025 và triển khai tháo dỡ theo từng giai đoạn nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Theo kế hoạch ban đầu, công tác tháo dỡ dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 6, trước khi thành phố xây dựng tuyến đường mới và tái thiết khu vực này vào năm 2028.

Việc tháo dỡ cầu vượt Seosomun là một phần trong chiến lược cải tổ hạ tầng đô thị quy mô lớn của Seoul. Trong nhiều năm qua, chính quyền thành phố dưới thời Thị trưởng Oh Se Hoon đã thúc đẩy kế hoạch loại bỏ dần các cầu vượt và đường trên cao cũ được xây dựng từ thập niên 1960-1980 nhằm tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng thân thiện hơn với người đi bộ, giảm chia cắt đô thị và mở rộng không gian xanh.

Song song với đó, Seoul cũng đang thúc đẩy các dự án ngầm hóa các nút giao và trục giao thông lớn, chuyển giao thông xuống lòng đất để phát triển công viên, khu dân cư và không gian thương mại trên mặt đất.

Theo các chuyên gia Hàn Quốc, phần lớn hạ tầng giao thông của Seoul được xây dựng trong giai đoạn công nghiệp hóa nhanh từ thập niên 1960-1980 và hiện đã bước vào giai đoạn xuống cấp nghiêm trọng sau hơn nửa thế kỷ sử dụng.

Riêng cầu vượt Seosomun từng xảy ra nhiều sự cố trước khi bị tháo dỡ, bao gồm bong tróc bê tông năm 2019, sập một phần mặt cầu năm 2021 và hư hại dầm cầu trong năm 2024.

Trong bối cảnh đó, vụ sập xảy ra chiều 26/5 trong quá trình tháo dỡ đã tạo cú sốc lớn đối với dư luận Hàn Quốc. Theo điều tra ban đầu, vào sáng cùng ngày, công nhân phát hiện mặt cầu xuất hiện chênh lệch khoảng 2,9 cm trong quá trình cắt bê tông nên đã tạm dừng thi công.

Đến khoảng 14h, theo giờ địa phương, các kỹ sư và chuyên gia an toàn tiến hành kiểm tra thì kết cấu bất ngờ đổ sập. Hai nạn nhân nam giới khoảng 50 và 60 tuổi tử vong tại hiện trường, trong khi một người bị thương sau đó cũng không qua khỏi. Ba công nhân khác ở độ tuổi 30, 40 và 50 bị thương ở vùng thắt lưng, đầu và xương sườn.

Các mảnh vỡ từ hiện trường cũng rơi xuống tuyến đường sắt gần ga Seoul, buộc Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) phải tạm ngừng nhiều chuyến tàu hướng về ga Seoul, ga Yongsan và ga Sinchon, gây gián đoạn giao thông đường sắt quốc gia.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát Seoul đã lập tổ điều tra đặc biệt gồm khoảng 50 người để xác định nguyên nhân vụ sập và xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn và chỉ thị các quan chức đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.

Trong bối cảnh Seoul tiếp tục triển khai hàng loạt dự án tháo dỡ cầu vượt và đưa đường xuống ngầm trong những năm tới, vấn đề an toàn công trình, kiểm định kết cấu và quản lý thi công nhiều đang trở thành một trong những chủ đề chính của chính sách đô thị Hàn Quốc giai đoạn tiếp theo./.

Hàn Quốc: Sập cầu vượt trong quá trình tháo dỡ khiến 3 người thiệt mạng Nhà chức trách cho biết ban đầu có 12 công nhân được cử đến công trường tháo dỡ cầu vượt ở thủ đô Seoul, nhưng sau đó tai nạn xảy ra. 6 người đã kịp sơ tán, ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.