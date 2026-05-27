Phim điện ảnh lấy cảm hứng từ vụ tạt axít chấn động Sài Gòn

Thanh Hằng trong vai Cầm Thanh, vũ nữ nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn thập niên 1960. (Ảnh từ phim)

Thanh Hằng đóng chính trong phim "Mesdames Thanh Sắc," lấy cảm hứng từ vụ việc tạt axít đánh ghen, gây chấn động Sài Gòn thập niên 60 và nhiều năm về sau.

Người mẫu sinh năm 1983 vào vai Cầm Thanh, một vũ nữ Sài Gòn thập niên 60, nổi tiếng trong giới thượng lưu và những mối quan hệ quyền lực. Cầm Thanh bị cuốn vào cuộc tình tay ba với vợ chồng Bá Dũng (Lương Thế Thành) và Madame Sắc (Hồng Ánh), dẫn tới chuỗi bi kịch, thù hận và vụ tạt axit gây ám ảnh.

Trong trailer ra mắt tối 26/5, "Mesdames Thanh Sắc" gây chú ý với cảnh nhân vật của Thanh Hằng bị tạt axit đến biến dạng gương mặt giữa đêm tối Sài Gòn.

Hình ảnh này khiến khán giả liên tưởng đến vụ đánh ghen bằng axit từng gây rúng động miền Nam vào năm 1963 về vũ nữ Cẩm Nhung, người từng được mệnh danh là “nữ hoàng vũ trường.”

Theo báo chí ghi lại, Cẩm Nhung sinh năm 1940 tại Hà Nội, theo gia đình di cư vào Nam rồi trở thành một trong những vũ nữ nổi tiếng nhất bấy giờ. Bà hoạt động tại các vũ trường lớn trên đường Tự Do, khu vực được xem là trung tâm ăn chơi xa hoa của đô thành trước năm 1975.

Ảnh tư liệu về Cẩm Nhung.

Trong giai đoạn giới thượng lưu và quân nhân Sài Gòn thường lui tới các phòng trà, vũ trường, Cẩm Nhung gắn liền với nhan sắc nổi bật và đời sống tai tiếng.

Tối 17/7/1963, sau nhiều lần bị đe dọa vì qua lại với một sĩ quan đã có gia đình, Cẩm Nhung bị tạt axit ngay trước khi lên xe đến vũ trường biểu diễn.

Vụ việc khiến bà bị tổn thương thị lực nặng nề, gương mặt biến dạng hoàn toàn và trở thành tâm điểm chấn động của báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ. Bà Trần Lệ Xuân được cho là đã chỉ đạo cơ quan an ninh vào cuộc, đồng thời siết hoạt động vũ trường và xử lý nhiều sĩ quan có đời sống bê bối.

Dù từng sở hữu nhiều tiền bạc và sống trong nhung lụa, sau biến cố, Cẩm Nhung rơi vào nghèo túng, lang thang ăn xin ở nhiều tỉnh miền Tây trước khi qua đời năm 2013 tại Hà Tiên.

Với bối cảnh đó, bộ phim "Mesdames Thanh Sắc" của đạo diễn Thắng Vũ được chú ý vì khai thác không khí Sài Gòn thập niên 60 với những vũ trường, giới giang hồ và các cuộc tình đầy thù hận.

Dù ê-kíp khẳng định phim không tái hiện trực tiếp cuộc đời Cẩm Nhung, hình ảnh một vũ nữ bị hủy hoại nhan sắc bởi axit vẫn khiến khán giả liên tưởng đến vụ án năm xưa.

Tạo hình nữ chính sau cảnh bị tấn công bằng axít. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Thanh Hằng cho biết cô chấp nhận làm xấu bản thân để vào vai Cầm Thanh, một vũ nữ sống bản năng, nhiều tổn thương và bị cuốn vào cuộc chiến tình ái với Madame Sắc do Hồng Ánh thủ vai.

Theo nữ diễn viên, áp lực lớn nhất của cô không nằm ở cảnh bị tạt axit mà là những "cảnh nóng" và tâm lý nặng nề.

Phim còn có sự tham gia của Lương Thế Thành trong vai Bá Dũng, người đàn ông đứng giữa hai người phụ nữ, trở thành tâm điểm cho chuỗi bi kịch ghen tuông, quyền lực và trả thù. "Mesdames Thanh Sắc" dự kiến khởi chiếu từ ngày 19/6./.

