Các nhà thiết kế Việt kể câu chuyện về di sản Áo dài qua triển lãm đặc biệt

Triển lãm thời trang "Nét họa áo ta” là những thiết kế mang đậm âm hưởng dân gian, văn hóa truyền thống cùng các hình ảnh áo dài Việt Nam trên hành trình “chu du,” quảng bá khắp thế giới.

Mang thông điệp lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước cũng như du khách quốc tế, "Nét họa áo ta” vừa khai mạc tối ngày 26/5, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội không đơn thuần là một triển lãm thời trang, mà là hành trình bản sắc Việt được kể bằng ngôn ngữ của thời trang, nghệ thuật và ký ức văn hóa.

Triển lãm sẽ trưng bày từ nay tới hết ngày 2/6/2026, là những thiết kế mang đậm âm hưởng văn hóa dân gian, cùng các hình ảnh áo dài Việt trên hành trình “chu du” khắp thế giới, do nhà thiết kế Cao Minh Tiến tổ chức, với sự tham gia của nhà thiết kế, Hoa hậu Ngọc Hân, nhà thiết kế Chế Quyết Tiến cùng các sinh viên Khoa Dệt may và Thời trang – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Tái hiện dòng chảy lịch sử áo dài Việt

Cao Minh Tiến cho biết nhân dịp này anh muốn giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - một trong những di sản nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Việt Nam.

Những hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống dân gian như các biểu tượng truyền thống, bảng màu đặc trưng cùng tinh thần vui tươi của tranh Đông Hồ được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa di sản thị giác truyền thống và sáng tạo đương đại.

Bên cạnh đó, nhà thiết kế cũng ra mắt cuốn sách ảnh về Áo dài Việt Nam được ấp ủ và gom nhặt từ hành trình sáng tạo suốt hơn 10 năm làm nghề. Cuốn sách là câu chuyện được kể bằng hình ảnh đầy cảm xúc và tâm huyết về áo dài cùng những sáng tạo xoay quanh vẻ đẹp của tà áo Việt.

"Thông qua cuốn sách, tôi muốn ghi lại trọn vẹn quá trình hình thành của áo dài, từ những nét phác thảo đầu tiên, công đoạn lên rập, cắt may cho đến khâu hoàn thiện của các thiết kế Việt phục qua từng giai đoạn lịch sử,” Cao Minh Tiến chia sẻ.

Thông qua những bộ hình thời trang áo dài được thực hiện công phu, công chúng yêu thời trang có thể cảm nhận dòng chảy lịch sử của tà áo dài Việt Nam bằng ngôn ngữ hình ảnh giản dị, gần gũi và dễ hiểu.

Cuốn sách đồng thời thể hiện hành trình lan tỏa vẻ đẹp Áo dài Việt ra khắp năm châu của Cao Minh Tiến, khi đưa tà áo truyền thống “chu du” qua nhiều quốc gia và để lại những dấu ấn đặc biệt.

Nhà thiết kế chia sẻ rằng trên mỗi hành trình đi qua nhiều vùng đất trên thế giới, hình ảnh áo dài luôn song hành cùng anh. Và dẫu là ở bất cứ nơi đâu, anh cũng mong muốn được kể với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp duyên dáng, niềm tự hào của áo dài Việt Nam.

Không gian nghệ thuật của triển lãm thời trang "Nét họa áo ta” đặt tại Hồ Văn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Qua từng trang sách, công chúng sẽ cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề và sự bền bỉ mà Cao Minh Tiến dành cho áo dài truyền thống Việt Nam.

Nơi di sản và thời trang gặp gỡ

Tại triển lãm, Hoa hậu Ngọc Hân mang đến bộ sưu tập áo dài đặc biệt được phát triển từ đề tài tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ của cô, lấy cảm hứng từ những hoa văn, họa tiết chạm khắc trên bia Tiến sỹ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vừa là sáng tạo thời trang, bộ sưu tập cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu mang tính học thuật, nơi những giá trị lịch sử, tinh thần hiếu học và vẻ đẹp mỹ thuật truyền thống được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Qua từng phom dáng, đường nét và chi tiết trang trí, bộ sưu tập tái hiện vẻ đẹp giao thoa giữa tri thức, di sản và thời trang, như một cách kể lại câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng hình hài áo dài.

Nơi văn hóa truyền thống và thời trang gặp gỡ.

Trong khi đó, nhà thiết kế Chế Quyết Tiến mang đến không gian trưng bày những thiết kế “mini couture” được thể hiện trên các mannequin thu nhỏ như những búp bê nghệ thuật, tạo trải nghiệm thị giác độc đáo cho người xem. Mỗi thiết kế là một tác phẩm thủ công được chăm chút tỉ mỉ, phản ánh tinh thần văn hóa Việt Nam qua những chi tiết tinh xảo, chất liệu và phom dáng đặc sắc.

Nổi bật trong đó là thiết kế sắc hồng mang âm hưởng văn hóa hầu đồng, từng được Hòa Minzy trình diễn trong sản phẩm âm nhạc gần đây. Bộ sưu tập không chỉ thể hiện tay nghề chế tác công phu mà còn là sự kết nối giữa thời trang, tín ngưỡng dân gian và bản sắc Việt.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có những thiết kế áo dài cách tân với góc nhìn trẻ trung, sáng tạo và giàu năng lượng của sinh viên Khoa Dệt may và Thời trang. Đây là cơ hội cho giới trẻ thể hiện cách các em tiếp cận di sản văn hóa bằng tư duy thiết kế hiện đại.

Từ việc làm mới phom dáng, thử nghiệm chất liệu cho đến cách ứng dụng họa tiết truyền thống trong ngôn ngữ thời trang đương đại, các thiết kế cho thấy tinh thần tiếp nối và làm sống lại giá trị văn hóa Việt theo cách gần gũi hơn với công chúng ngày nay.

Không gian triển lãm thu hút đông đảo nghệ sỹ và du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Với thông điệp “Áo dài dành cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi và những người yêu văn hóa Việt,” nhà thiết kế mang đến thông điệp: Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc - một giá trị có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.

Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng góp phần tạo nên một không gian văn hóa mở, nơi công chúng có thể tiếp cận gần hơn với nghệ thuật, thời trang và những giá trị truyền thống; đồng thời lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế thông qua một trải nghiệm giàu tính tương tác đương đại và cảm xúc.

Hoạt động cũng là minh chứng thực tiễn sinh động cho cách mà các nghệ sỹ Việt hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 80 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, hội nhập quốc tế, tôn vinh bản sắc văn hóa, phát huy giá trị di sản nhằm nâng cao sức mạnh mềm quốc gia./.

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến (bên trái), nhà thiết kế-Hoa hậu Ngọc Hân cùng nhà thiết kế Chế Quyết Tiến tại sự kiện.

