Khi tranh dân gian Đông Hồ được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại

Văn hóa
Điện ảnh Âm nhạc Thời trang Điểm Nhạc-Phim-Sách Truyền thông
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ giữa không gian Hồ Văn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ giữa không gian Hồ Văn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Những hình ảnh quen thuộc của đời sống dân gian cùng bảng màu đặc trưng được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa di sản văn hóa và sáng tạo đương đại.
Những hình ảnh quen thuộc của đời sống dân gian cùng bảng màu đặc trưng được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa di sản văn hóa và sáng tạo đương đại.
Các thiết kế nhằm tôn vinh văn hóa Việt thông qua thời trang và nghệ thuật.
Các thiết kế nhằm tôn vinh văn hóa Việt thông qua thời trang và nghệ thuật.
Bộ sưu tập trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa quần thể di tích lịch sử nhờ cách tái hiện tinh thần dân gian bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại.
Bộ sưu tập trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa quần thể di tích lịch sử nhờ cách tái hiện tinh thần dân gian bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại.
Bộ sưu tập mang đến những thiết kế giàu màu sắc văn hóa truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần đương đại.
Bộ sưu tập mang đến những thiết kế giàu màu sắc văn hóa truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần đương đại.
Những hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống dân gian, các biểu tượng truyền thống cùng bảng màu đặc trưng của tranh Đông Hồ được chuyển tải lên trang phục theo cách trẻ trung và hiện đại hơn.
Những hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống dân gian, các biểu tượng truyền thống cùng bảng màu đặc trưng của tranh Đông Hồ được chuyển tải lên trang phục theo cách trẻ trung và hiện đại hơn.
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến chia sẻ rằng trên mỗi hành trình đi qua nhiều vùng đất trên thế giới, áo dài luôn song hành cùng anh. Và dẫu là ở bất cứ nơi đâu, anh cũng mong muốn được kể với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp duyên dáng, niềm tự hào của áo dài Việt Nam.'
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến chia sẻ rằng trên mỗi hành trình đi qua nhiều vùng đất trên thế giới, áo dài luôn song hành cùng anh. Và dẫu là ở bất cứ nơi đâu, anh cũng mong muốn được kể với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp duyên dáng, niềm tự hào của áo dài Việt Nam.'
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến chọn không gian trình diễn tại Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhằm làm nổi bật tinh thần văn hóa mà bộ sưu tập hướng đến.
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến chọn không gian trình diễn tại Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhằm làm nổi bật tinh thần văn hóa mà bộ sưu tập hướng đến.
Các thiết kế thể hiện tinh thần vui tươi, gần gũi của tranh Đông Hồ được tái hiện bằng thời trang.
Các thiết kế thể hiện tinh thần vui tươi, gần gũi của tranh Đông Hồ được tái hiện bằng thời trang.
Không chọn cách sao chép nguyên bản các họa tiết dân gian, Cao Minh Tiến cho biết anh xử lý các họa tiết mang tính ứng dụng và thị giác hiện đại hơn, với mong muốn tạo nên nét giao thoa giữa di sản truyền thống và sáng tạo đương đại.
Không chọn cách sao chép nguyên bản các họa tiết dân gian, Cao Minh Tiến cho biết anh xử lý các họa tiết mang tính ứng dụng và thị giác hiện đại hơn, với mong muốn tạo nên nét giao thoa giữa di sản truyền thống và sáng tạo đương đại.
Giữa không gian đậm sắc màu lịch sử, những thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian mang đến cảm giác vừa gần gũi, quen thuộc vừa mới mẻ.
Giữa không gian đậm sắc màu lịch sử, những thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian mang đến cảm giác vừa gần gũi, quen thuộc vừa mới mẻ.
Cũng tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới, Cao Minh Tiến còn ra mắt cuốn sách ảnh về áo dài Việt Nam, được ấp ủ và gom nhặt từ hành trình sáng tạo suốt hơn 10 năm làm nghề. Cuốn sách là câu chuyện được kể bằng hình ảnh đầy cảm xúc và tâm huyết về áo dài cùng những sáng tạo xoay quanh vẻ đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam.
Cũng tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới, Cao Minh Tiến còn ra mắt cuốn sách ảnh về áo dài Việt Nam, được ấp ủ và gom nhặt từ hành trình sáng tạo suốt hơn 10 năm làm nghề. Cuốn sách là câu chuyện được kể bằng hình ảnh đầy cảm xúc và tâm huyết về áo dài cùng những sáng tạo xoay quanh vẻ đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam.
Với thông điệp “Áo dài dành cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi và những người yêu văn hóa Việt,” nhà thiết kế mang đến thông điệp: Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc - một giá trị có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.
Với thông điệp “Áo dài dành cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi và những người yêu văn hóa Việt,” nhà thiết kế mang đến thông điệp: Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc - một giá trị có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.
Thông qua bộ sưu tập, nhà thiết kế kỳ vọng góp phần tạo nên không gian văn hóa mở, nơi công chúng có thể tiếp cận gần hơn với nghệ thuật, thời trang và những giá trị truyền thống.
Thông qua bộ sưu tập, nhà thiết kế kỳ vọng góp phần tạo nên không gian văn hóa mở, nơi công chúng có thể tiếp cận gần hơn với nghệ thuật, thời trang và những giá trị truyền thống.
Những họa tiết được chắt lọc từ dòng tranh dân gian nhưng mang hơi thở hiện đại, gần gũi và phù hợp với giới trẻ.
Những họa tiết được chắt lọc từ dòng tranh dân gian nhưng mang hơi thở hiện đại, gần gũi và phù hợp với giới trẻ.
Các thiết kế trình diễn giữa không gian đặc biệt nhằm lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua một trải nghiệm giàu tính tương tác đương đại và cảm xúc.
Các thiết kế trình diễn giữa không gian đặc biệt nhằm lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua một trải nghiệm giàu tính tương tác đương đại và cảm xúc.
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến cũng các thiết kế đặc biệt của bộ sưu tập mới.
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến cũng các thiết kế đặc biệt của bộ sưu tập mới.
Ngắm bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.
Ngắm bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.
Ngắm bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.
Ngắm bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.
Những thiết kế đặc biệt nhất trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.
Những thiết kế đặc biệt nhất trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.
Sàn diễn đặc biệt đậm màu sắc lịch sử, văn hóa truyền thống tại Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám góp phần tôn vinh tinh thần di sản giữa đời sống đương đại.
Sàn diễn đặc biệt đậm màu sắc lịch sử, văn hóa truyền thống tại Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám góp phần tôn vinh tinh thần di sản giữa đời sống đương đại.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Khi tranh dân gian Đông Hồ được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến mang đến thông điệp: Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là biểu tượng sống động của bản sắc - giá trị có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.

Mai Mai
Theo dõi VietnamPlus
#Tranh dân gian Đông Hồ trong thời trang hiện đại #Tái hiện di sản văn hóa Việt Nam #Bộ sưu tập lấy cảm hứng tranh dân gian #Giao thoa giữa truyền thống và đương đại #Nghệ thuật và thời trang Việt Nam #Áo dài và biểu tượng văn hóa Việt #Không gian trình diễn tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám #Sáng tạo từ họa tiết dân gian hiện đại #Gây dựng không gian văn hóa mở #Giao lưu văn hóa qua thiết kế thời trang TP. Hà Nội

Tin liên quan