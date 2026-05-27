Khám phá Oran: “Paris thu nhỏ” giữa lòng Bắc Phi

Nếu Algiers mang vẻ uy nghiêm của vị nữ hoàng áo trắng, thì Oran lại như gã lãng tử phóng khoáng bên bờ Địa Trung Hải.

Cách thủ đô khoảng 430 km về phía tây, hòn ngọc cảng biển lớn thứ hai này sở hữu vị trí chiến lược – nơi chạm ngõ giữa ba nền văn minh: châu Phi, châu Âu và Arab.

Chính nét độc đáo đó đã tạo nên một “La Radieuse” (Thành phố rực rỡ) đầy quyến rũ, nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện nhịp nhàng vào các tầng nấc di sản từ thời Tây Ban Nha, Ottoman cho đến nước Pháp thuộc địa.

"Paris thu nhỏ" và bản giao hưởng kiến trúc Đông-Tây

10 giờ sáng, Oran bắt đầu bừng lên trong ánh nắng rực rỡ. Không khí nơi đây khô ráo và mát mẻ với những làn gió biển thổi liên tục khiến cái nắng Bắc Phi trở nên dịu ngọt.

Hành trình khám phá "Thành phố rạng rỡ" bắt đầu từ Quảng trường Place du 1er Novembre (Quảng trường 1 tháng 11) - trái tim đô thị và là nơi phản ánh rõ nét nhất nhịp sống xã hội của Oran.

Giữa khoảng sân rộng lớn ngập nắng, Tòa thị chính Oran hiện ra sừng sững như một dấu ấn kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ điển.

Công trình nổi bật với mặt tiền cân đối, khối kiến trúc trắng xám nhuốm màu thời gian và hai tượng sư tử bằng đồng nổi tiếng đặt trang trọng trước cổng - biểu tượng của quyền lực và trật tự đô thị.

Một điều đặc biệt tại Oran là dấu ấn Pháp vẫn hiện diện vô cùng đậm nét qua các đại lộ lớn như Soummam hay ALN. Những tòa nhà mang phong cách Haussmann - đặc trưng của Paris thế kỷ XIX - với dãy ban công sắt uốn cong tinh tế, khung cửa sổ đối xứng và mặt tiền màu kem trang nhã nối tiếp nhau chạy dài. Sự cổ điển ấy khiến nhiều lữ khách ngỡ ngàng như đang lạc bước giữa một “Paris thu nhỏ” bên bờ Địa Trung Hải.

“Tôi thật sự bất ngờ khi đặt chân đến Oran. Thành phố này vừa cổ kính vừa lãng mạn,” một nữ du khách đến từ châu Âu chia sẻ khi đang dạo bộ gần quảng trường trung tâm.

Theo chị, điều khiến Oran chiếm trọn cảm tình của du khách không chỉ là kiến trúc đẹp hay khí hậu ôn hòa, mà còn là nụ cười ấm áp của con người nơi đây: “Người dân vô cùng hiếu khách. Dù bất đồng ngôn ngữ, họ vẫn luôn mỉm cười và sẵn sàng giúp đỡ bạn.”

Rời quảng trường, những bước chân lang thang tiếp tục đi qua Nhà hát Oran với lối kiến trúc baroque sang trọng, rồi dừng chân trước ga tàu Karguentah mang phong cách Moorish đặc trưng.

Những mái vòm lớn, hoa văn Hồi giáo tinh xảo và gam màu vàng nhạt khiến công trình này giống như một cung điện hoàng gia hơn là một nhà ga thông thường.

Thành phố Oran của Algeria. (Ảnh: Đặng Huế/Vietnam+)

Những lớp trầm tích lịch sử lộng lẫy

Để hiểu sâu hơn về dòng chảy thời gian của vùng đất này, điểm dừng chân tiếp theo là Bảo tàng Quốc gia Ahmed Zabana (Musée National Zabana d’Oran). Nơi đây lưu giữ những bộ sưu tập vô giá về khảo cổ học, nghệ thuật và lịch sử tự nhiên của khu vực.

Đặc biệt, không gian trưng bày về cuộc Cách mạng giải phóng Algérie (1954-1962) giúp du khách hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử kiên cường đã định hình nên quốc gia ngày nay.

Bảo tàng, vì thế, không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là không gian ký ức tập thể thiêng liêng của người dân địa phương.

Ngay sau đó, dòng thời gian tiếp tục dẫn dắt lữ khách qua những chương sử thăng trầm khác nhau của thành phố cảng.

Đó là Nhà thờ Hồi giáo Hassan Pasha - biểu tượng kiến trúc Ottoman được xây dựng vào thế kỷ XVIII với những dãy hành lang, mái vòm và chi tiết chạm khắc tinh tế; là Cung điện Bey (Palais du Bey) mang đậm dấu ấn phong kiến hoàng gia Hồi giáo và nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ cổ kính.

Một điểm nhấn đặc biệt khác trong hành trình là đấu trường bò tót Oran - một công trình vô cùng hiếm hoi tại châu Phi mang đậm tầm ảnh hưởng của nền văn minh Tây Ban Nha.

Dù hiện nay không còn hoạt động, đấu trường vẫn giữ nguyên vẹn giá trị kiến trúc độc đáo, góp thêm một mảng màu độc đáo vào bức tranh di sản đa sắc của thành phố.

Từ đỉnh pháo đài cổ đến thiên đường biển khơi

Từ trung tâm thành phố, con đường uốn lượn đưa du khách lên cao dần để đến với pháo đài Santa Cruz (Fort de Santa Cruz), ngọn hải đăng lịch sử và là điểm quan sát ngoạn mục nhất Oran.

Nằm kiêu hãnh bên cạnh pháo đài là nhà nguyện Đức Bà Santa Cruz - một công trình mang tính biểu tượng tâm linh, minh chứng cho sự giao thoa văn hóa lâu đời.

Từ vị trí lộng gió này, toàn bộ Oran thu gọn vào tầm mắt như một bức tranh toàn cảnh tráng lệ: khu cảng sầm uất phía dưới, những dãy nhà trắng san sát, các đại lộ thênh thang và đường viền xanh ngắt đầy mê hoặc của biển Địa Trung Hải. Ánh nắng trải đều lên không gian, khiến Oran hiện lên vừa cổ kính vừa căng tràn sức sống.

Sau một buổi sáng thấm đẫm trong không gian văn hóa, đoàn dừng chân dùng bữa tại một nhà hàng ven biển ngoài trung tâm.

Thưởng thức các món ăn Địa Trung Hải trong lúc ngắm nhìn những con sóng nhẹ xô vào bờ đá có lẽ là khoảnh khắc thư thái nhất hành trình. Không ồn ào, không quá hào nhoáng, Oran hấp dẫn bằng chính vẻ đẹp tự nhiên nguyên bản của nắng, biển và nhịp sống chậm rãi.

Hành trình tiếp tục hướng về vùng Cap Falcon và Bousfer. Nếu như Cap Falcon chào đón du khách bằng những mũi đá nhô ra biển kỳ vĩ và ngọn hải đăng cổ kính, thì Bousfer lại là một thiên đường nghỉ dưỡng đích thực. Nơi đây sở hữu những bãi cát vàng mịn màng, làn nước trong vắt và các khu resort yên bình nép mình bên bờ biển Địa Trung Hải.

Khi chiều muộn, ánh nắng dịu dần, phủ một lớp màu vàng cam ấm áp lên bờ biển Bousfer. Người dân địa phương và du khách thong thả dạo bộ trên cát, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng cười nói bình yên, tạo nên một khoảng không gian tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt của chốn đô thị.

Theo chị Ilmahane, một hướng dẫn viên du lịch địa phương, những năm gần đây Oran đang đón ngày càng nhiều đoàn khách quốc tế đến từ châu Á, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.

“Chúng tôi đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để quảng bá hình ảnh thành phố, từ việc sản xuất các thước phim giới thiệu cảnh đẹp, đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội cho đến việc tham gia các hội chợ du lịch quốc tế để thu hút du khách,” chị Ilmahane chia sẻ.

Theo chị, chính quyền địa phương cũng kỳ vọng lợi thế về tài nguyên biển, di sản lịch sử dày dặn và văn hóa Địa Trung Hải đặc sắc sẽ giúp Oran trở thành ngôi sao mới của du lịch Bắc Phi trong thời gian tới./.

