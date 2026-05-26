Khám phá Hòn Yến với những rạn san hô nổi lộ thiên độc đáo ở Đắk Lắk

Giữa dải đất duyên hải Nam Trung Bộ đầy nắng gió, Hòn Yến hiện lên như một tuyệt tác của thiên nhiên với biển xanh, đá bazan kỳ vĩ và những rạn san hô lộ thiên độc đáo hiếm nơi nào có được.

Mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên nhưng Hòn Yến đủ sức khiến bất kỳ ai từng đặt chân đến cũng phải lưu luyến.

Tuyệt tác thiên nhiên

Quần thể danh thắng Hòn Yến nằm tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2018, nơi đây được công nhận là Di tích Quốc gia nhờ những giá trị đặc biệt về địa chất, cảnh quan và đa dạng sinh học.

Quần thể này gồm nhiều thắng cảnh nổi bật như Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi và Vũng Choi. Trong số đó, Hòn Yến chính là “linh hồn” của cả vùng biển với hình dáng kỳ lạ, nổi bật giữa mặt nước xanh biếc.

Từ xa nhìn lại, Hòn Yến giống như một cánh buồm lớn đang vươn ra biển khơi. Có người lại ví nơi đây như một mũi giáo đá khổng lồ hướng lên bầu trời. Chính sự hòa quyện giữa đá, nước và ánh sáng đã tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Điều đặc biệt hơn cả là cấu trúc địa chất của Hòn Yến được hình thành từ hoạt động núi lửa hàng triệu năm trước. Những cột đá bazan màu đen nâu xếp chồng lên nhau tạo thành vách đá dựng đứng cao hàng chục mét. Các nhà địa chất cho rằng Hòn Yến có quá trình kiến tạo tương tự như Gành Đá Đĩa.

“Vương quốc san hô” lộ thiên hiếm có ở Việt Nam

Đến Hòn Yến vào những ngày đầu tháng hoặc cuối tháng mùa Hè, khi thủy triều rút ra xa, "bãi san hô lộ thiên" với nhiều màu sắc rực rỡ trải rộng xung quanh tạo thành bức tranh tuyệt đẹp. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nếu như nhiều vùng biển khác chỉ có thể ngắm san hô bằng cách lặn sâu dưới nước thì tại Hòn Yến, du khách lại có cơ hội chiêm ngưỡng san hô ngay trên mặt biển.

Một trong những trải nghiệm độc nhất vô nhị tại Hòn Yến là chiêm ngưỡng rạn san hô nổi lộ thiên khi thủy triều rút. Du khách nếu đến đây vào những ngày rằm hoặc mùng 1 âm lịch khi nước rút sâu nhất trong tháng sẽ được chứng kiến cảnh tượng hàng trăm loại san hô với hình dạng và màu sắc rực rỡ trải dài trên nền cát, chỉ cách mặt nước vài centimet, tạo nên một khung cảnh đẹp như cổ tích.

Những rạn san hô với đủ màu sắc và hình thù hiện lên như một bức tranh sống động của đại dương. Có loại san hô mềm mại như những nhành hoa, có loại lại xù xì như đá cổ. Xen giữa các rạn san hô là những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, sao biển nằm lấp ló dưới đáy nước hay những chú nhím biển (nhum) bám vào ghềnh đá.

Theo các nghiên cứu, khu vực Hòn Yến hiện có khoảng 12,7ha rạn san hô với 17 loài san hô sinh sống trên nền đá bazan núi lửa. Đây là hệ sinh thái biển có giá trị cao cả về mặt sinh học lẫn du lịch.

Nhiều du khách lần đầu đến đây không khỏi ngỡ ngàng khi được đi bộ giữa biển, tận mắt nhìn thấy san hô chỉ cách chân vài centimet. Cảm giác ấy khiến du khách vừa kỳ thú vừa choáng ngợp với vẻ tuyệt tác của thiên nhiên.

Khám phá làng biển bình yên

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, Hòn Yến còn níu chân du khách bằng nhịp sống mộc mạc của làng chài ven biển.

Buổi sáng ở làng Nhơn Hội bắt đầu bằng tiếng sóng và tiếng máy thuyền rộn ràng. Những chiếc thuyền thúng tròn đặc trưng nối đuôi nhau ra khơi. Ngư dân nơi đây vẫn giữ lối sống chân chất, gắn bó với biển cả qua bao thế hệ.

Ngày nay, nhiều người dân đã tham gia làm du lịch cộng đồng. Họ không chỉ đưa khách tham quan mà còn kể những câu chuyện về biển, về nghề đánh cá, nghề làm mắm hay nghề đan lưới truyền thống.

Một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất là ngồi thuyền thúng len qua các lạch nước quanh Hòn Yến. Thay vì đi bộ trực tiếp lên san hô như trước đây, cách tham quan này giúp hạn chế tác động đến hệ sinh thái biển.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh giữa làn nước xanh ngọc, du khách có thể nhìn thấy tận đáy biển với những cụm san hô đủ màu sắc.

Du lịch cộng đồng - hướng đi mới cho Hòn Yến

Được công nhận từ năm 2018, Hòn Yến mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ và cơ hội chiêm ngưỡng những rạn san hô cổ tuyệt đẹp mà không cần lặn biển. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trong nhiều năm, du lịch Hòn Yến phát triển theo kiểu tự phát. Du khách chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, thiếu các tour tuyến chuyên nghiệp và chưa có sự liên kết với các điểm du lịch khác của Phú Yên.

Tuy nhiên, những năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng đã mở ra hướng đi mới cho địa phương, hướng đến chất lượng trải nghiệm và yếu tố bền vững.

Đầu tháng 4/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ô Loan khởi động dự án “Thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển” tại Di tích quốc gia Hòn Yến.

Dự án này có sự tham gia của Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến với thành viên chủ yếu là cộng đồng địa phương.

Một số tour trải nghiệm đã được xây dựng như một ngày làm ngư dân; thưởng thức ẩm thực làng chài và khám phá san hô có trách nhiệm; trải nghiệm làng nghề làm mắm, tổ yến, đan lưới; tham quan đồi núi, đạp xe, ngồi thuyền thúng...

Việc bảo tồn rạn san hô xung quanh khu vực Hòn Yến giúp mô hình du lịch cộng đồng thêm ý nghĩa. Các hộ dân tham gia cũng có ý thức hơn đối với san hô. Nhờ hoạt động du lịch, việc bảo tồn cũng trở nên thuận lợi khi người dân và du khách hiểu về hệ sinh thái ven bờ biển và đời sống cư dân địa phương./.

