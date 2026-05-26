Vũ kịch lấy cảm hứng từ chiếc mũ truyền thống Hàn Quốc sắp ra mắt khán giả Việt

Tối 27/5 tới đây, tại Nhà hát Hồ Gươm, vũ kịch ballet sáng tạo “GAT” sẽ chính thức ra mắt khán giả Thủ đô, mở màn cho chuỗi hoạt động của “Mùa Hàn Quốc 2026” tại Việt Nam.

Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì; Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Thái Lan tổ chức thực hiện.

“Mùa Hàn Quốc” là dự án giao lưu văn hóa quốc tế thường niên của Hàn Quốc nhằm giới thiệu chiều sâu văn hóa và nghệ thuật đương đại Hàn Quốc tới các quốc gia đối tác chiến lược trên thế giới.

Năm 2026, Việt Nam và Thái Lan được lựa chọn là hai điểm đến trọng tâm của chương trình tại khu vực Đông Nam Á, mở ra một năm sôi động với hàng loạt hoạt động nghệ thuật đa dạng như biểu diễn múa, triển lãm nghệ thuật truyền thông, lễ hội văn hóa và hòa nhạc cổ điển.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, “GAT” còn là sự giao thoa giữa mỹ học phương Đông và nghệ thuật sân khấu phương Tây, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo cho khán giả quốc tế.

Mở màn cho chuỗi sự kiện là vở ballet đương đại “GAT” - tác phẩm lấy cảm hứng từ “gat” - loại mũ truyền thống đặc trưng của Hàn Quốc.

Bằng ngôn ngữ ballet - loại hình nghệ thuật kinh điển của phương Tây, vở diễn tái hiện một cách sáng tạo vẻ đẹp thẩm mỹ và tinh thần văn hóa Hàn Quốc, từ khí chất của tầng lớp nho sỹ, sự mạnh mẽ của võ nhân đến vẻ thanh lịch của người phụ nữ truyền thống.

Vở diễn do Yun Byul Ballet Company - một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ mới của ballet Hàn Quốc dàn dựng. Đơn vị này được biết đến với các tác phẩm kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại, giàu tính sáng tạo và cảm xúc.

Đạo diễn nghệ thuật Yun Byul cùng biên đạo múa Park So-yun là những nghệ sỹ từng đoạt nhiều giải thưởng ballet trong nước và quốc tế và là những người đứng sau thành công của tác phẩm.

Trong tour lưu diễn toàn quốc tại Hàn Quốc năm 2025, “GAT” đã tạo nên hiện tượng khi đạt tỷ lệ lấp đầy khán phòng trung bình tới 99%, trở thành một trong những tác phẩm ballet đương đại được khán giả trẻ Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Bà Park Chan A, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam hy vọng “Mùa Hàn Quốc 2026” sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm phong phú và gần gũi hơn về văn hóa Hàn Quốc, tạo cơ hội để công chúng trải nghiệm đa dạng văn hóa truyền thống và nghệ thuật thuần túy của Hàn Quốc, vượt ra khỏi phạm vi các nội dung văn hóa đại chúng như K-pop hay K-drama.

Sau chương trình mở màn, “Mùa Hàn Quốc 2026” sẽ có nhiều hoạt động nổi bật khác như K-Live Festival vào tháng 10, chương trình hòa nhạc SM Classics Live tại Hà Nội vào tháng 11 và triển lãm Media Art lấy cảm hứng từ chất liệu truyền thống Hàn Quốc diễn ra từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027./.

