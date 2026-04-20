Cảm nhận văn hóa Hàn Quốc thông qua lễ hội ẩm thực, âm nhạc tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 sẽ diễn ra tại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội từ ngày 23 đến 26/4 giới thiệu những nét hấp dẫn, đa dạng của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Ngày 23/4, chương trình giao lưu “Hallyu Talkshow” sẽ mang đến những câu chuyện trải nghiệm thú vị về Hàn Quốc liên quan đến các chủ đề du lịch, ẩm thực, làm đẹp và điện ảnh Hàn Quốc.

Chương trình có sự góp mặt của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo - diễn viên xuất hiện trong bộ phim hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc “Mang mẹ đi bỏ”; ca sỹ-YouTuber Quang Vinh - người nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch; phát thanh viên Nguyễn Thị Thanh Hà - người đam mê nấu ăn và ẩm thực Hàn Quốc và chuyên gia về K-Beauty Emmi Hoàng đồng thời là doanh nhân start-up trong lĩnh vực làm đẹp.

Ban Tổ chức sẽ tập trung giới thiệu các địa điểm du lịch địa phương Hàn Quốc với chủ đề “Hallyu Fan Tour” dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ Hallyu ví dụ như giới thiệu các địa điểm quay video ca nhạc K-Pop... Ngoài ra, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cũng sẽ tích cực giới thiệu các địa điểm liên quan đến thể thao điện tử (Esports) ví dụ như nơi thi đấu LCK (League of Legends Champions Korea) nổi tiếng toàn cầu…

Chương trình có sự góp mặt của ca sỹ Quang Vinh và diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo. (Ảnh: BTC)

Ban Tổ chức hy vọng thông qua những hoạt động trên sẽ thúc đẩy nhu cầu du lịch Hàn Quốc tới người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ - những người rất quan tâm đến làn sóng Hallyu. Đặc biệt, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Nghệ thuật Arte Museum mang đến cho khách tham quan trải nghiệm nghệ thuật đa phương tiện sống động ngay trên khu vực sân khấu với các chủ đề như cảnh đêm Gwanghwamun, Hanbok, chữ Hangeul, rừng Hàn Quốc...

Hàng loạt các chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng hứa hẹn sẽ mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm đáng nhớ thỏa mãn cả năm giác quan.

Tại khu vực K-Content (nội dung Hàn Quốc) của Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được ngắm nhìn những đồ vật và những vật phẩm từng xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc từng “gây bão” tại Việt Nam “Ngự trù của bạo chúa” và bộ webtoon Hàn Quốc nổi tiếng “Tôi thăng cấp một mình” (Solo Leveling).

Khu vực K-Food (ẩm thực Hàn Quốc) của Tổng công ty Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc sẽ tái hiện món "Cơm trộn bơ tương ớt Gochujang" và "Bánh macaron mè đen" từng xuất hiện trong phim "Ngự trù của bạo chúa" đồng thời vận hành sự kiện thưởng thức miễn phí món soda hoa quả kiểu Hàn Quốc với sự kết hợp của dâu tây Hàn Quốc - loại trái cây xuất khẩu Hàn Quốc được yêu thích tại Việt Nam và xoài, thanh long - hai loại trái cây đặc trưng của Việt Nam.

Tại khu vực K-Heritage (di sản Hàn Quốc) của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam hợp tác cùng Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được tận hưởng không gian triển lãm di sản văn hóa Hàn Quốc và đặc biệt là những sản phẩm thuộc dự án hợp tác BTS x MU:DS (MU:DS là thương hiệu sản phẩm văn hóa thuộc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc) nhân dịp kỷ niệm ra mắt album phòng thu thứ 5 "Arirang" của BTS.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết Việt Nam là thị trường trọng điểm với xu hướng tăng trưởng khách du lịch đến Hàn Quốc rất rõ rệt, và đây là thời điểm quan trọng để chủ động thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này thông qua việc quảng bá văn hóa, nội dung Hàn Quốc.

“Tại Lễ hội lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu toàn diện các nét đặc sắc của văn hóa và du lịch Hàn Quốc để người dân Việt Nam cảm nhận một Hàn Quốc gần gũi hơn tạo tiền đề thu hút khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc,” bà Park Eun Jung nói./.

Với chủ đề “Cảm nhận Hàn Quốc của bạn” (Feel your Korea), sự kiện do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, có sự tham gia của các cơ quan chính phủ Hàn Quốc bao gồm Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc, Tổng công ty Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc và Cơ quan Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc. Sự kiện có ý nghĩa thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã được ban hành, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế.