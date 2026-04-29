Đoàn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc đến Việt Nam biểu diễn nhạc kịch miễn phí

Trong tháng Năm, đoàn nghệ thuật truyền thống Janchimadang Hàn Quốc sẽ đến Việt Nam biểu diễn miễn phí vở nhạc kịch “Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae.”

Buổi biểu diễn do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc tổ chức, nằm trong khuôn khổ dự án “Touring K-Arts” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc hỗ trợ với sự hợp tác của Trung tâm Hỗ trợ Nghệ thuật Biểu diễn Hàn Quốc (KAMS).

Đây là một trong những vở nhạc kịch âm nhạc truyền thống Gugak Hàn Quốc tiêu biểu dành cho phụ huynh và thiếu nhi tại Hàn Quốc. Tác phẩm được dàn dựng dựa trên bài dân ca Seodo “Geumdaraekkung” được lưu truyền tại vùng Hwanghae (Hàn Quốc), mang đến không chỉ cho trẻ em mà cả gia đình những giây phút thư giãn, vui tươi. Đặc biệt, trong chương trình sẽ có phần giao lưu bằng tiếng Việt, tạo cơ hội để các bạn nhỏ Việt Nam có thể trực tiếp cùng tham gia vào vở diễn cùng các nghệ sỹ Hàn Quốc.

Vở nhạc kịch mang đến những phút giây vui nhộn cho các khán giả nhí và cả gia đình. (Ảnh: Janchimadang)

Câu chuyện bắt đầu khi bà Geumdarae bị lạc mất cháu gái Boony. Trong hành trình tìm kiếm cháu, những người bạn động vật đã biểu diễn trống Samulnori và giúp bà tìm lại cháu gái yêu quý. Bạn gấu đánh trống, hổ tinh nghịch đánh chiêng nhỏ, chú nai hiền lành đánh trống Janggu, bạn thỏ biểu diễn chiêng cùng trò xoay đĩa truyền thống (beona), tất cả cùng nhau tạo nên một chuyến phiêu lưu đầy màu sắc và thú vị.

Các khán giả nhí có thể trực tiếp tham gia bằng cách hô phụ họa những từ xướng ca tiếng Hàn, cùng hát dân ca “Geumdaraekkung” và thử trải nghiệm trò xoay đĩa truyền thống Hàn Quốc (beona). Điểm đặc biệt của buổi biểu diễn là các khán giả Việt Nam sẽ có thể dễ dàng tương tác, tiếp cận và trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc một cách rất tự nhiên.

Bà Park Chan A, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho hay đây là một vở nhạc kịch truyền tải thông điệp ý nghĩa rằng “khi chúng ta cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, mọi người sẽ cùng hạnh phúc” đồng thời bày tỏ hy vọng “các em nhỏ Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm trò chơi truyền thống Hàn Quốc và thông qua âm nhạc, hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc có thể thấu hiểu nhau hơn.”

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 2-3/5 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 và ngày 7-8/5 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả có thể đăng ký vé miễn phí thông qua trang Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc./.

