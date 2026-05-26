Triển lãm nghệ thuật sắp đặt độc đáo với tác phẩm tạo nên từ hơi thở con người

Triển lãm nghệ thuật thị giác “We are made of SUN” (tạm dịch: Mặt Trời tạo nên chúng ta) do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phối hợp cùng Fustic Studio và nghệ sỹ Bách Vũ tổ chức đã chính thức khai mạc tối nay, 26/5, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Không dừng lại ở một trải nghiệm thị giác thuần túy, chuỗi tác phẩm còn gợi mở về mối liên kết liên tục giữa tự nhiên, tiến hóa và các hệ sinh thái đang duy trì sự sống, cũng như kết nối với những câu chuyện thực tiễn từ các dự án do EU hỗ trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Song song đó là một sắp đặt ánh sáng kết hợp âm thanh tương tác do Fustic Studio kiến tạo, kết hợp điêu khắc ánh sáng, chuyển động vật lý và hệ thống âm thanh để hình thành một “Mặt Trời sống” vận hành dựa trên sự hiện diện của con người.

Chuỗi hình ảnh động 5 kênh mang tên “Sun” (Mặt Trời) do nghệ sỹ Bách Vũ và Fustic. Studio đồng sáng tạo bằng công nghệ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua các trạm cảm biến hơi thở đặt xung quanh, mỗi nhịp thở của khán giả sẽ kích hoạt một luồng sáng di chuyển về lõi trung tâm, khiến khối năng lượng dần rực sáng và chuyển động mạnh mẽ hơn. Cơ chế này trở thành một ẩn dụ trực quan cho tính bền vững - rằng mọi thay đổi tích cực chỉ có thể được duy trì bằng sự tham gia liên tục và có ý thức của con người.

Thông điệp của Mặt Trời tại triển lãm đồng thời phản ánh tinh thần của các dự án phát triển bền vững do EU tài trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, bảo tồn thiên nhiên, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho rằng phát triển bền vững không đơn thuần dừng lại ở giải pháp công nghệ hay hạ tầng kỹ thuật, mà phụ thuộc cốt lõi vào yếu tố con người, nền tảng tri thức và năng lực cộng hưởng để tạo ra thay đổi.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh vai trò cốt lõi của con người và thế hệ trẻ trong hành trình chuyển đổi xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Chúng tôi tin rằng hành trình chuyển đổi xanh chỉ thực sự mang lại giá trị lâu dài khi được nuôi dưỡng bằng kỹ năng chuyên môn cùng sự tham gia của thế hệ trẻ. Cũng như Mặt Trời lan tỏa năng lượng để duy trì sự sống, thế hệ trẻ Việt Nam, với tri thức và kỹ năng - sẽ là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới, kết nối cộng đồng và dẫn dắt thay đổi trong tương lai,” Đại sứ Julien Guerrier nói.

Triển lãm “We are made of SUN” mở cửa tự do đến hết ngày 31/05, hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu nghệ thuật và quan tâm đến tương lai xanh./.

Nằm trong chương cuối của chiến dịch “Nhấn kết nối-Bật thay đổi” thuộc khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu, triển lãm nghệ thuật thị giác “We are made of SUN” tiếp nối hành trình khám phá ba nguyên tố Gió - Nước - Mặt Trời như những biểu tượng của chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nếu “Gió” phản ánh năng lượng của sự đổi mới, “Nước” đại diện cho khả năng thích ứng linh hoạt, thì “Mặt Trời” được lựa chọn làm hình ảnh trung tâm của nguồn sống, nền tảng tri thức và sức mạnh tạo nên tác động lâu dài cho tương lai.

