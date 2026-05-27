Mỹ xác nhận thương vong trong vụ nổ tại nhà máy hóa chất

Ngày 26/5 (giờ địa phương), các quan chức Mỹ xác nhận một số người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng sau vụ nổ bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở bang Washington, miền Tây Bắc nước này.



Vụ nổ xảy ra tại Công ty Bao bì Nippon Dynawave ở thành phố Longview, nằm gần ranh giới hai bang Washington và Oregon, khi một bồn chứa dung dịch kiềm trắng (white liquor) - hỗn hợp natri hydroxit và natri sunfua - bất ngờ phát nổ. Đây là loại hóa chất được sử dụng để phân hủy vụn gỗ trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất bột giấy.



Trong tuyên bố chung, Công ty Nippon Dynawave và Sở Cứu hỏa Longview cho biết: "Thông tin sơ bộ cho thấy vụ nổ đã gây ra nhiều thương tích nghiêm trọng. Các quan chức cũng xác nhận có người thiệt mạng liên quan đến vụ việc."

Tuyên bố không đưa ra con số cụ thể về số người thiệt mạng hoặc bị thương, song khẳng định không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng dân cư xung quanh.



Tờ Seattle Times, trích dẫn các quan chức cứu hỏa, cho biết 10 người đã bị thương, gồm 9 nhân viên công ty và 1 lính cứu hỏa, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nguy kịch.



Nippon Dynawave Packaging là công ty con của Tập đoàn Nippon Paper (Nhật Bản), chuyên sản xuất khoảng 8 tỷ hộp đựng thực phẩm dùng một lần mỗi năm, cung cấp cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Á và nhiều nơi trên thế giới.



Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với một sự cố hóa chất khác tại Quận Cam, bang California, nơi khoảng 16.000 người vẫn phải sơ tán khỏi nhà do một bồn chứa 26.000 lít methyl methacrylate bị quá nhiệt, đe dọa phát nổ và phát tán khói độc ra khu vực đông dân cư, chỉ cách Disneyland vài km.

Đến ngày 25/5, lực lượng cứu hỏa thông báo nguy cơ nổ lớn đã được loại bỏ, song vẫn đang tiếp tục xử lý bồn chứa thuộc sở hữu của Tập đoàn GKN Aerospace (Anh)./.

