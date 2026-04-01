Nổ tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga gây nhiều thương vong

Ngày 31/3, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga - Nizhnekamskneftekhim, ở phía Tây nước này đã khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 72 người bị thương.

Phương Hoa
Hình ảnh cột khói đen dày bốc lên từ nhà máy. (Ảnh: themoscowtimes.com)
Trong thông báo trên mạng xã hội, chủ sở hữu nhà máy - công ty Sibur khẳng định: "Đám cháy, xuất phát từ sự cố thiết bị, đã được khống chế." Ngoài 2 người tử vong, hiện 8 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

64 người còn lại bị thương nhẹ đều đã được sơ cứu. Hiện không có dấu hiệu rò rỉ hóa chất gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, và quá trình giám sát không khí liên tục đang được thực hiện.

Theo RIA Novosti, hàng chục lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả đám cháy tại Nizhnekamskneftekhim.

Ông Radmir Belyaev, Thị trưởng Nizhnekamsk, cho biết vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ một số tòa nhà trong thành phố. Các video trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen dày bốc lên từ nhà máy, bên dưới là một quả cầu lửa lớn.

Hiện Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan chuyên xử lý các vụ án nghiêm trọng, đã mở cuộc điều tra về việc vi phạm các quy định an toàn công nghiệp.

Nizhnekamskneftekhim là nhà sản xuất hàng đầu của Nga về cao su tổng hợp và nhựa, cung cấp sản phẩm cho nhiều ngành công nghiệp, từ ôtô, xây dựng đến dược phẩm và nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)
