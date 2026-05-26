Tổng thống Nga nhấn mạnh yêu cầu phối hợp an ninh tập thể trong tình hình mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/5 cho rằng các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ và đoàn kết, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện nay vẫn còn bất ổn.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Putin đã đưa ra nhận định trên trong thông điệp gửi tới cuộc họp Ủy ban Thư ký Hội đồng An ninh CSTO diễn ra ngày 26/5 tại thủ đô của Nga.

Trong đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một cách tiếp cận thống nhất và phối hợp chặt chẽ các bước để giải quyết những thách thức chiến lược mà CSTO đang phải đối mặt.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và cập nhật kịp thời các quyết định của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO cùng các cơ quan liên quan nhằm ứng phó những thách thức và nguy cơ tiềm tàng, đặc biệt trong các lĩnh vực quân sự, an ninh thông tin, an ninh sinh học, chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan, buôn bán ma túy và di cư bất hợp pháp.

Ông Putin cũng kêu gọi tiếp tục hoàn thiện cơ chế ứng phó khủng hoảng của CSTO, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong khối, đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghiệp và khoa học-kỹ thuật.

Tại cuộc họp, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu cho biết CSTO đang theo dõi sát các rủi ro an ninh liên quan hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

CSTO được thành lập năm 1992. Từ năm 2012, tổ chức này bao gồm 6 quốc gia: Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia.

Cuộc họp lần này diễn ra trong năm Nga giữ chức Chủ tịch luân phiên CSTO với chủ đề "An ninh tập thể trong một thế giới đa cực: Mục tiêu chung, trách nhiệm chung."

Theo người đứng đầu nhà nước Nga, sự kiện này sẽ góp phần tăng cường quan hệ đối tác và giúp đạt được các mục tiêu đã đề ra./.

