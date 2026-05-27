Chính quyền Mỹ thắt chặt quy định bảo mật thông tin đối với công chức liên bang

Ngày 26/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất cho phép các cơ quan liên bang yêu cầu công chức ký thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu cho báo chí.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Văn phòng Quản trị Nhân sự Liên bang Mỹ (OPM) đã công bố dự thảo NDA để các cơ quan liên bang áp dụng đối với cả nhân viên mới tuyển dụng và công chức đương nhiệm.

Dự thảo quy định chính quyền có thể truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự đối với các cá nhân vi phạm cam kết bảo mật. Mỗi cơ quan liên bang sẽ tự quyết định việc có bắt buộc nhân viên ký NDA hay không.



Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là các cựu công chức liên bang sẽ phải có “sự chấp thuận bằng văn bản của viên chức có thẩm quyền” trước khi trao đổi với báo chí về những thông tin mà chính quyền xem là mật sau khi họ rời nhiệm sở.

Theo dự thảo, những người vi phạm quy định này có thể đối mặt với các chế tài dân sự và hình sự. Chính phủ Mỹ cũng có quyền yêu cầu thu hồi toàn bộ tiền bản quyền hoặc thu nhập phát sinh từ việc tiết lộ các thông tin bị xem là vi phạm thỏa thuận bảo mật.

Giám đốc OPM Scott Kupor bảo vệ đề xuất trên khi cho rằng việc yêu cầu nhân viên ký NDA là thông lệ phổ biến trong khu vực tư nhân đối với những người tiếp cận thông tin nhạy cảm và chính phủ liên bang không nên có tiêu chuẩn thấp hơn.



Đây không phải lần đầu tiên chính quyền của ông Trump áp dụng các biện pháp như vậy. Trước đó, Bộ Quốc phòng dưới quyền Bộ trưởng Pete Hegseth đã yêu cầu một số quan chức ký NDA liên quan đến các hoạt động của Tổng thống Trump tại Mỹ Latinh.



Đây là bước đi mới nhất của Tổng thống Trump trong nỗ lực tăng cường kiểm soát bộ máy công chức liên bang và siết chặt quan hệ với các cơ quan truyền thông mà ông nhiều lần chỉ trích là có thái độ thù địch với chính quyền. Chính quyền của ông Trump trước đây cũng đã hạn chế quyền tiếp cận của một số cơ quan truyền thông tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.



Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump và một số quan chức trong chính quyền đã khởi kiện ít nhất 5 cơ quan truyền thông lớn, yêu cầu bồi thường hàng chục tỷ USD với cáo buộc đưa tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Tuy nhiên, nhiều phán quyết trước đây của tòa án thường nghiêng về phía các cơ quan báo chí.



Theo luật liên bang hiện hành, các công chức tố giác hành vi gian lận, lạm dụng hoặc sai phạm tới cơ quan giám sát nội bộ và Quốc hội vẫn được bảo vệ khỏi các hành động trả đũa. Dự thảo NDA cũng nêu rõ các trường hợp tố giác hợp pháp sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của thỏa thuận bảo mật./.

