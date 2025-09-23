Mỹ triệt phá âm mưu tấn công viễn thông và đe dọa quan chức

Ngày 23/9, Cơ quan Mật vụ Mỹ tuyên bố đã bóc gỡ một mạng lưới các thiết bị điện tử tinh vi được dùng để đe dọa các quan chức và tiến hành các hoạt động tấn công viễn thông.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang tập trung tại thành phố New York (Mỹ) để tham dự Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo thông báo của cơ quan trên, các thiết bị được đặt trong bán kính 56km tính từ địa điểm diễn ra khóa họp, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu.

Các nhà chức trách đã thu giữ hơn 300 máy chủ SIM và 100.000 thẻ SIM tại nhiều địa điểm khác nhau.

Cơ quan Mật vụ Mỹ nhận định các thiết bị này có thể gây mối đe dọa trực tiếp cho các hoạt động bảo vệ an ninh, đe dọa các quan chức chính phủ cấp cao và thực hiện các hoạt động tấn công viễn thông như vô hiệu hóa các cột sóng điện thoại di động hay tấn công từ chối dịch vụ (denial of services attacks).

Ngoài ra, các thiết bị cũng có thể được dùng cho việc liên lạc ẩn danh và mã hóa các nội dung đe dọa.

Các thiết bị được phát hiện tại 3 bang New York, Connecticut và New Jersey./.

