Chủ tịch Díaz-Canel: Cuba không phải là mối đe dọa đối với Mỹ

Trong tuyên bố mới nhất ngày 22/5, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng kiêm Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định Cuba là một quốc gia yêu chuộng hòa bình.

Ông Díaz-Canel nhắc lại rằng Cuba không phải là mối đe dọa đối với Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến tranh “phi lý” có thể gây tổn thất lớn cho cả hai nước.

Ông khẳng định người dân và lực lượng vũ trang Cuba có truyền thống lâu đời về đấu tranh, kháng chiến và chiến thắng, được tôi luyện ở Sierra Maestra, Vịnh Con Lợn và trong các sứ mệnh quốc tế ở châu Phi. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng lý trí, đối thoại và hòa bình sẽ luôn thắng thế.

Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba, liên quan đến việc có 2 máy bay do tổ chức khủng bố "Brothers to the Rescue" (có trụ sở tại Miami, Mỹ) điều khiển bị bắn rơi trên không phận Cuba vào tháng 2/1996.

Chính phủ Cuba phản đối mạnh mẽ bước đi của Bộ Tư pháp Mỹ và khẳng định Chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp cũng như thẩm quyền tiến hành động thái trên.

Cuba nhấn mạnh việc phản ứng đối với những vi phạm không phận là hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ theo Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không Dân dụng Quốc tế, các nguyên tắc về chủ quyền không phận và tính tương xứng.

Cùng ngày, hàng chục nghìn người dân Cuba đã tập trung tại Quảng trường Phản đế ở thủ đô La Habana để phản đối nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm truy tố nhà lãnh đạo Raúl Castro, lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Cách mạng Cuba.

Hoạt động này được thực hiện theo lời kêu gọi của Liên đoàn Thanh niên Cộng sản, cùng với các tổ chức quần chúng, các nhóm sinh viên và các phong trào thanh niên nhằm tăng cường đoàn kết dân tộc và ủng hộ tuyên bố gần đây của Chính phủ Cuba.

Phát biểu tại sự kiện, điều phối viên quốc gia của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng, ông Gerardo Hernández Nordelo, nhấn mạnh Đại tướng Raúl Castro là nhà lãnh đạo Cách mạng và một chiến sĩ đầy phẩm giá. Nhân dân Cuba tái khẳng định cam kết kiên định bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Cách mạng, kiên định ủng hộ và tuyệt đối ủng hộ Đại tướng Raúl Castro Ruz.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Joel Suárez khẳng định: “Chúng tôi là những người dân Cuba luôn yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ Cách mạng!”

Bà Mariela Castro Espín bày tỏ: “Vào những thời điểm khó khăn này, người dân Cuba lại càng đoàn kết hơn. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Cách mạng và bảo vệ nhà lãnh đạo Raúl Castro.''

Trước đó, hôm 21/5, tại cuộc họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), các Bộ trưởng Y tế của Phong trào Không liên kết (NAM) đã đưa ra tuyên bố đoàn kết mạnh mẽ với Cuba.

Tuyên bố kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận những tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân Cuba do các biện pháp cấm vận đơn phương gây ra, đồng thời nhấn mạnh rằng quyền được chăm sóc sức khỏe không nên bị xâm phạm do các biện pháp cưỡng chế đơn phương hay bằng cách sử dụng năng lượng để làm công cụ gây áp lực chính trị. Tuyên bố yêu cầu thúc đẩy các miễn trừ nhân đạo ràng buộc để bảo vệ hệ thống y tế quốc gia của Cuba.

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng Y tế của NAM tái khẳng định sự đoàn kết với người dân và các chuyên gia y tế Cuba, những người vẫn đang tiếp tục làm việc trong điều kiện khắc nghiệt để duy trì các dịch vụ thiết yếu về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng./.

Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro Tuyên bố của Chính phủ Cuba nêu rõ rằng chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để đưa ra cáo buộc nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh đạo Cách mạng Cuba.