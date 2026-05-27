Mỹ: Chiến dịch chống gian lận liên bang thu hồi hàng trăm tỷ USD

Ngày 26/5, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết lực lượng đặc nhiệm chống gian lận nước này đã thu hồi hàng trăm tỷ USD liên quan đến các chương trình cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, cứu trợ đại dịch COVID-19 và trợ cấp giáo dục bị lợi dụng gian lận.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong một sự kiện ở Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance cho biết chính quyền đã chuyển hơn 22 tỷ USD các khoản vay doanh nghiệp nhỏ bị xác định là gian lận trở lại Bộ Tài chính Mỹ để tiến hành thu hồi.

Ngoài ra, chính quyền cũng đã đình hoãn hơn 1,3 tỷ USD tiền hoàn trả chương trình bảo hiểm y tế giá rẻ cho người thu nhập thấp (Medicaid) bị nghi gian lận từ nhiều bang, trong đó có California.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, chính quyền cũng thu hồi khoảng 135 tỷ USD bị đánh cắp do hệ thống kiểm soát lỏng lẻo sau đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, lực lượng chống gian lận liên bang đã thu hồi khoảng 6,3 tỷ USD từ các hợp đồng chính phủ bị nghi có sai phạm.

Liên quan lĩnh vực giáo dục, ông Vance cho biết chính quyền đã ngăn chặn khoảng 60 triệu USD gian lận trong các chương trình trợ cấp giáo dục liên bang.

Ông nói rằng khoản tiền này “đáng lẽ phải tới tay những người trẻ đang cố gắng học hành nhưng lại bị chuyển cho những kẻ gian lận”.

Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy mạnh chiến dịch siết chặt kiểm soát chi tiêu công và truy quét gian lận trong các chương trình hỗ trợ liên bang, đặc biệt các khoản giải ngân quy mô lớn được triển khai trong giai đoạn đại dịch COVID-19./.

Chính phủ Mỹ tuyên chiến với tình trạng gian lận ngân sách liên bang Chính quyền Tổng thống Trump hiện đang chuyển từ mô hình “pay-and-chase,” tức giải ngân trước rồi mới điều tra sau, sang cơ chế phát hiện gian lận trước khi tiền được chi trả.