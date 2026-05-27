Dịch Ebola: Canada áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời

Chính phủ Canada ngày 26/5 thông báo áp dụng một loạt biện pháp tạm thời nhằm giảm nguy cơ xâm nhập và lây lan virus Ebola.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cảnh báo dịch bệnh Ebola tại CHDC Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp, với khả năng lan sang các quốc gia khác trong khu vực.

Theo thông báo của Cơ quan Y tế công cộng Canada, nước này sẽ tạm đình chỉ xử lý một số giấy tờ nhập cư đối với công dân các nước CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan trong 90 ngày, bắt đầu từ 23h59 ngày 27/5 theo giờ miền Đông (khoảng 10h59 sáng 28/5 theo giờ Việt Nam).

Những người mang quốc tịch của 3 nước nêu trên, dù trước đó đã được cấp thị thực tạm trú, giấy phép du lịch điện tử hoặc thị thực thường trú, sẽ không được phép nhập cảnh Canada trong thời gian biện pháp trên được áp dụng. Ngoài ra, thông báo nêu rõ Canada cũng tạm dừng xử lý các hồ sơ xin nhập cư mới từ công dân các quốc gia này.

Một biện pháp khác là yêu cầu cách ly bắt buộc. Theo đó, chính phủ Canada yêu cầu cách ly 21 ngày đối với công dân Canada, thường trú nhân, người đăng ký theo đạo luật đối với những người bản địa Canada và công dân nước ngoài đã từng đến khu vực bị ảnh hưởng trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh nhưng không có triệu chứng.

Trong khi đó, những trường hợp có triệu chứng sẽ được cách ly tại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và đánh giá theo Luật Kiểm dịch của Canada.

Chính phủ Canada nhấn mạnh rủi ro đối với người dân nước này hiện vẫn ở mức thấp và chưa ghi nhận ca nhiễm virus Ebola nào tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho rằng cần áp dụng cách tiếp cận phòng ngừa do mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và diễn biến quốc tế, trong đó có yếu tố liên quan đến các sự kiện cho World Cup 2026 sắp tới.

Trong một diễn biến liên quan, WHO cho biết một bệnh nhân xác nhận nhiễm virus Ebola tại thành phố Goma, miền Đông CHDC Congo, đang trong quá trình hồi phục “rất tích cực.”

Trong chuyến thăm thành phố trên, đại diện của WHO tại CHDC Congo, bà Anne Ancia xác nhận bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở y tế địa phương, trong khi các trường hợp tiếp xúc gần được theo dõi thường xuyên.

Bà Ancia khẳng định công tác ứng phó đang tập trung vào tăng cường giám sát dịch tễ, truy vết, quản lý ca bệnh và huy động sự tham gia của cộng đồng.

Theo WHO, kể từ khi CHDC Congo tuyên bố bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 vào ngày 15/5, các cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm và hơn 220 ca tử vong./.

