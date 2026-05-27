Venezuela thông báo cải tổ bộ máy chính phủ

Ngày 26/5, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez thông báo tiến hành một cuộc “tái cấu trúc” bộ máy chính phủ nhằm thích ứng với “thực tế mới” của quốc gia Nam Mỹ này, trong bối cảnh Caracas đang trải qua nhiều biến động chính trị và kinh tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh nhà nước VTV, bà Rodríguez cho biết Bộ trưởng Giáo dục Héctor Rodríguez được bổ nhiệm làm người phụ trách quá trình cải tổ chính phủ và sẽ phối hợp với Phó Tổng thống Ricardo Menéndez xây dựng cơ cấu điều hành mới cho Venezuela.

Theo chỉ đạo của bà Rodríguez, hai quan chức này phải trình phương án cải tổ và tái cơ cấu bộ máy trong vòng 90 ngày.

Tuy nhiên, Tổng thống lâm thời Rodríguez chưa nêu rõ liệu kế hoạch này có kéo theo thay đổi về thành phần nội các, các phó tổng thống hay các cơ quan trực thuộc chính phủ hay không.

Cùng ngày, bà Rodríguez cũng giao nhiệm vụ giám sát “quản lý hiệu quả” bộ máy hành chính và tài chính quốc gia cho Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Anabel Pereira.

Nhà lãnh đạo lâm thời nhấn mạnh nền tảng quản trị tài chính là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả điều hành đất nước.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng Một vừa qua, bà Rodríguez đã thay đổi một nửa nội các và toàn bộ bộ chỉ huy quân đội cấp cao cùng nhiều chỉ huy khu vực.

Chính quyền mới cũng thúc đẩy hàng loạt thay đổi, bao gồm nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ, tiến hành các cải cách trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng và thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nợ công nhằm mở cửa nền kinh tế cho các nhà đầu tư nước ngoài. Caracas sở hữu trữ lượng dầu thô đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới./.

