Nhóm Bộ Tứ cam kết tăng cường an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng chiến lược

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nhóm Bộ Tứ (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhất trí triển khai các sáng kiến nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định về năng lượng và các nguyên liệu thiết yếu chiến lược.

Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ).

Trong khuôn khổ cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Ngoại trưởng nước chủ nhà Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã tập trung thảo luận vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục dấy lên quan ngại về nguồn cung và giá nhiên liệu toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Bộ Tứ cần chuyển từ diễn đàn thảo luận sang hành động thực chất trong các lĩnh vực như ứng phó nhân đạo, an ninh năng lượng, tự do hàng hải và đa dạng hóa nguồn cung.

Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh nhóm Bộ Tứ kiên quyết phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.

Bên cạnh đó, các ngoại trưởng cũng nhắc lại định hướng hợp tác hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Theo các nguồn tin ngoại giao, các ngoại trưởng dự kiến sẽ thúc đẩy những bước đi cụ thể nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm.

Vấn đề này cũng từng được đưa vào tuyên bố chung sau cuộc họp ngoại trưởng Bộ Tứ tại Washington (Mỹ) hồi tháng 7 năm ngoái./.

