Nhật Bản, Ấn Độ cam kết phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Bộ Tứ

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tối 23/11 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại Nam Phi.

Hai bên xác nhận sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bao gồm trong khuôn khổ nhóm Bộ Tứ (Quad) với sự tham gia của Mỹ và Australia, nhằm thúc đẩy tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng 35 phút. Thủ tướng Takaichi đã gửi lời chia buồn về các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Ấn Độ trong tháng này, đồng thời bày tỏ mong muốn “cùng Thủ tướng Modi làm cho quan hệ hai nước trở nên bền chặt và phong phú hơn nữa.”

Bà Takaichi cũng nêu rõ Nhật Bản sẽ thúc đẩy những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế và giao lưu nhân dân, dựa trên “Tầm nhìn chung” được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Nhật Bản hồi tháng Tám năm nay, nhằm định hướng hợp tác song phương trong 10 năm tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng và mới nổi như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng, đồng thời cụ thể hóa hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế.

Hai bên cũng khẳng định Nhật Bản và Ấn Độ sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy mục tiêu hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ nhóm Bộ Tứ./.

