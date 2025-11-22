Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa EU và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trong hai ngày 20–21/11/2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã đại diện Việt Nam tham dự Diễn đàn Bộ trưởng về hợp tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ tư (IPMF-4), do Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

Sự kiện do Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas chủ trì, quy tụ 64 Bộ trưởng Ngoại giao và trưởng đoàn đến từ các nước thành viên EU cùng các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với chủ đề “Cùng nhau xây dựng tương lai tự cường, thịnh vượng và an toàn”, Diễn đàn IPMF-4 tập trung thảo luận ba nhóm nội dung trọng tâm: an ninh và ổn định khu vực; thịnh vượng - kết nối - an ninh kinh tế; hợp tác xanh và phát triển bền vững.

Đây là dịp để các quốc gia trao đổi đánh giá tình hình khu vực, xem xét mức độ triển khai hợp tác giữa EU và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời tìm kiếm hướng đi mới nhằm ứng phó với những thách thức đang gia tăng, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến biến đổi khí hậu, an ninh kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng và yêu cầu chuyển đổi số.



Trong khuôn khổ Diễn đàn, ba phiên thảo luận song song đã được tổ chức với các chủ đề: “Ưu tiên an ninh trước các diễn biến địa chính trị”, “Chia sẻ về thịnh vượng, an ninh kinh tế và kết nối số” và “Hành trình chung hướng tới một tương lai sạch và bền vững.”

Tại phiên thảo luận về chủ đề phát triển bền vững, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng như thiên tai, thảm họa tự nhiên và biến đổi khí hậu.

Bà khẳng định chuyển đổi xanh là xu hướng chiến lược không thể đảo ngược đối với mọi quốc gia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, bởi không một quốc gia đơn lẻ nào có thể vượt qua các thách thức toàn cầu.



Trước những hạn chế chung về nguồn lực tài chính và công nghệ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề xuất 5 định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác liên khu vực: thúc đẩy tài chính xanh và cơ chế ưu đãi quốc tế; đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó thiên tai; tăng cường nghiên cứu, giám sát tài nguyên biển; và hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành thủy sản bền vững.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ về tình hình bão lũ đang diễn ra tại Việt Nam, nhận được sự chia sẻ và đồng cảm từ phía đại biểu tham dự.



Bên lề Diễn đàn, ngày 20/11, bà Kaja Kallas và các Bộ trưởng Ngoại giao EU đã có phiên thảo luận bàn tròn với các đối tác là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hướng tới đánh giá kết quả quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-EU và định hướng tương lai, nhân dịp hai khu vực chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ (1977–2027).

EU bày tỏ sự cảm thông trước thiệt hại do thiên tai tại Philippines và Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2023–2027, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, thương mại - đầu tư và khoa học công nghệ. Phía ASEAN chia sẻ về Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP) và mong muốn tăng cường kết nối song phương.



Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh rằng tăng cường tính tự cường chiến lược là yêu cầu cấp thiết đối với cả ASEAN và EU, nhằm bảo đảm ổn định, duy trì tăng trưởng và giảm thiểu tác động của các cú sốc bên ngoài.

Thứ trưởng nhấn mạnh hai bên đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ chế chuyên ngành về năng lượng, kinh tế số, môi trường và ứng phó thiên tai; thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai khu vực, mở rộng đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Việt Nam cũng đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng tái tạo, an ninh mạng, an ninh biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).



Trong thời gian tham dự IPMF-4, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có các cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký Cơ quan đối ngoại EU, bà Belen Martinez Carbonell; Cố vấn đối ngoại của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, bà Veronika Musilova ; Bộ trưởng Ngoại giao Croatia, ông Gordan Grlić Radman; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha, bà Ana Isabel Xavier; và Thứ trưởng Ngoại giao Litva, ông Vidmantas Verbickas. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng có nhiều cuộc tiếp xúc bên lề với lãnh đạo các đoàn châu Âu, ASEAN và các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với EU và các quốc gia thành viên, nhất là trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990–2025).

Thứ trưởng nhấn mạnh hai bên phối hợp chặt chẽ để sớm nâng tầm quan hệ Việt Nam-EU, chuẩn bị cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại-đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như khoa học - công nghệ, kinh tế biển, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững thông qua các chương trình Erasmus, chương trình tài trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Horizon Europe và Chương trình quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Thứ trưởng cũng đề nghị EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA), tạo động lực mới cho hợp tác đầu tư; đồng thời cập nhật các biện pháp của Việt Nam trong chống khai thác IUU và đề nghị EU xem xét sớm gỡ bỏ “thẻ vàng.”



Lãnh đạo EU và đại diện các nước đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam tại IPMF-4, hoan nghênh các đề xuất của Thứ trưởng và khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam.

Đại diện EU nhấn mạnh đây là thời điểm thích hợp để hai bên nâng cấp quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ và thương mại - đầu tư.

EU cam kết xem xét tích cực các đề nghị của Việt Nam liên quan đến EVIPA và IUU, đồng thời ủng hộ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).



Bộ trưởng Ngoại giao Croatia, Gordan Grlić Radman, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo, ôtô điện và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, đồng thời mời Việt Nam tham dự Diễn đàn Dubrovnik 2026.

Đại diện Bồ Đào Nha đề nghị đẩy mạnh hợp tác giáo dục, du lịch và năng lượng. Trong khi đó, phía Litva nhất trí thúc đẩy các kết quả chuyến thăm của Tổng thống Gitanas Nauséda đến Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghệ tài chính (FinTech), chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.



Sự tham gia của Việt Nam tại IPMF-4 đã khẳng định vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực.

Những đóng góp của Việt Nam được đánh giá cao, tạo nền tảng để Việt Nam và EU mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng./.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Tây Ban Nha Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại châu Âu.