Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Tây Ban Nha

Từ ngày 17-21/11, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Tây Ban Nha.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Madrid, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Quốc hội, cơ quan của Chính phủ và các chính đảng Tây Ban Nha, gồm: Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Javier Maroto; Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội Tây Ban Nha Joaquin Salmeron; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Enrique Santiago Romero; Chủ tịch Liên minh Đảng Cánh tả thống nhất Tây Ban Nha Antonio Maíllo; Quốc vụ khanh Bộ Phủ Thủ tướng, Tư pháp và Quan hệ Quốc hội Rafael Simancas; Phó Tổng Thư ký Nhóm Nghị sỹ xã hội Begoña Nasarre Oliva.

Đoàn đã thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và có cuộc nói chuyện thân mật với đại diện bà con, cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha.



Tại các cuộc làm việc, tiếp xúc, đồng chí Phan Đình Trạc đã chia sẻ một số thông tin, chủ trương lớn của Đảng về tình hình đất nước và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới; các kết quả đạt được của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha, một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm với phía Tây Ban Nha trong công tác quản trị nhà nước, xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đổi mới tư pháp và phòng, chống tham nhũng.



Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phan Đình Trạc dẫn đầu, phía Tây Ban Nha coi đây là hoạt động quan trọng nhằm góp phần cụ thể hóa kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến Việt Nam vào tháng 4/2025; bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu về kinh tế, xã hội, đối ngoại mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và chỉ trong thời gian ngắn, Việt Nam đã tiến hành thành công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính.

Lãnh đạo Quốc hội, cơ quan chính phủ và các chính đảng của Tây Ban Nha khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của Tây Ban Nha tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.



Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là những kết quả đạt được sau chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Pedro Sanchez tới Việt Nam vào tháng 4/2025, nhất là kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng tích cực, đạt 3,7 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến cả năm 2025 đạt khoảng 5 tỷ USD.

Trên cơ sở tin cậy chính trị được nâng cao, trao đổi thương mại hai chiều tăng trưởng tốt và hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai các nội dung đã thống nhất, sớm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.



Phía Tây Ban Nha khẳng định nghị sỹ các chính đảng nước này, không phân biệt khuynh hướng chính trị cánh tả hay cánh hữu, đều mong muốn thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam, đặc biệt về đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, một trong những ngành mũi nhọn tại Tây Ban Nha; cho biết các doanh nghiệp Tây Ban Nha ngày càng quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam; đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đảm bảo an ninh và hỗ trợ phát triển giảng dạy tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam, vận động các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ Thẻ vàng IUU đối với hải sản của Việt Nam.



Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha và Chủ tịch Liên minh Đảng Cánh tả thống nhất mong muốn tăng cường hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, chủ nghĩa bảo hộ, dân túy leo thang, nhiều điểm nóng khó kiểm soát.



Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại châu Âu; nhấn mạnh trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Tây Ban Nha đã dành cho Việt Nam trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như trong sự nghiệp Đổi mới, phát triển đất nước hiện nay.



Trong trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Tây Ban Nha, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Tham vấn chính trị và Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế, Thương mại và Đầu tư, đồng thời mở rộng thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới, đặc biệt là trong những lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo...

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha (khoảng 7.000 người) hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và tiếng Việt, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Tây Ban Nha và gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.



Làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha, đồng chí Phan Đình Trạc đã thông tin đến bà con một số thành tựu nổi bật của đất nước trong thời gian qua trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đối ngoại, cải cách và tinh gọn bộ máy hành chính và một số chủ trương lớn của Đảng về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế tư nhân, công tác xây dựng pháp luật, phòng chống tham nhũng...; đồng thời giải đáp một số câu hỏi và tâm tư, nguyện vọng của kiều bào tại Tây Ban Nha, nhất là vấn đề quốc tịch; hỗ trợ kiều bào duy trì dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ con em, con nuôi người Việt tại Tây Ban Nha; chính sách thu hút trí thức kiều bào, mở rộng kết nối trí thức Tây Ban Nha nhằm góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển đất nước./.

Thúc đẩy hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước và Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác năm 2010, tạo nền móng vững chắc để triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác dưới các hình thức khác nhau.