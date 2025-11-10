Thúc đẩy hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước và Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha

Ngày 7/11, tại Madrid, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã có buổi làm việc với Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha trao đổi về những định hướng hợp tác trong thời gian tới để đưa mối quan hệ song phương giữa hai cơ quan phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, bà Genaro Moya, Phó Chủ tịch thường trực Tòa Thẩm kế kiêm Chủ tịch kiểm toán, bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đến thăm và làm việc với Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha, đồng thời giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Tòa Thẩm kế.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha đã dành cho đoàn công tác, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung bày tỏ mong muốn cuộc gặp sẽ tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cũng chúc mừng sự lớn mạnh của Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha, đánh giá cao những thành quả mà cơ quan đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng với bề dày lịch sử, kinh nghiệm chuyên môn, Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng kiểm toán công trên thế giới, nổi bật là trong khuôn khổ Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI).

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung giới thiệu cho phía bạn về tình hình phát triển của Việt Nam, đặc biệt việc hoàn thành tinh gọn bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương; giới thiệu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, tầm nhìn cũng như các ưu tiên chiến lược trong thời gian tới của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; tình hình hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin và kết quả kiểm toán nổi bật của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua; cũng như điểm qua quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam từ khi thành lập đến nay.

Tại buổi làm việc, thông tin về kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, Lãnh đạo hai cơ quan cho biết, Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác năm 2010, tạo nền móng vững chắc để triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác dưới các hình thức khác nhau, góp phần tăng cường hỗ trợ hai bên trong lĩnh vực chuyên môn.

Đến nay, hai bên đã tổ chức các chuyến thăm và buổi làm việc giữa các lãnh đạo cấp cao tại trụ sở của mỗi bên. Ngoài ra, hai bên cũng tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là thông qua phối hợp giữa Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha trong vai trò Ban Thư ký của EUROSAI và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác đã xây dựng, trong thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, thông qua việc phối hợp tổ chức trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai cơ quan và các đoàn làm việc chuyên môn về các chủ đề hai bên có thế mạnh và quan tâm. Đồng thời, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, tập trung trong khuôn khổ INTOSAI.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng đề nghị Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước tăng cường năng lực trong các lĩnh vực mà Kiểm toán Nhà nước đang quan tâm như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm toán công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, kiểm toán khu vực, kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động, thông qua việc cử chuyên gia sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cử kiểm toán viên tham gia các khóa đào tạo, hội thảo tại Tòa Thẩm kế Tây Ban Nha.

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, bà Genaro Moya khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam xây dựng các chương trình, nội dung hợp tác thiết thực đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực mới như kiểm toán môi trường, kiểm toán quản lý khủng hoảng, phục hồi sau thảm họa tự nhiên, kiểm toán bình đẳng giới …; đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng tiến hành toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm về chủ đề “Vai trò của Cơ quan kiểm toán tối cao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí."

Trước đó, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước đã có chuyến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Madrid để nắm bắt thêm tình hình kinh tế, chính trị, cộng đồng người Việt./.

