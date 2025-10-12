Chính trị

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha

Ngày 12/10, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha.

Quốc kỳ Tây Ban Nha. (Nguồn: spainonline)
Quốc kỳ Tây Ban Nha. (Nguồn: spainonline)

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha, ngày 12/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Felipe VI; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Pedro Sánchez; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Pedro Rollán và Chủ tịch Hạ viện Francina Armengol.

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác José Manuel Albares Bueno./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Tây Ban Nha #Quốc khánh Tây Ban Nha #Chủ tịch nước Lương Cường #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Điện mừng #Định hướng chủ đạo #Thành quả ấn tượng Tây Ban Nha
Theo dõi VietnamPlus

Hành trình nâng tầm vị thế quốc gia

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Bài 2: Phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2025-2030, giải pháp quan trọng là thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, phát triển mạnh kinh tế tư nhân.