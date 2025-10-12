Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha, ngày 12/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Felipe VI; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Pedro Sánchez; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Pedro Rollán và Chủ tịch Hạ viện Francina Armengol.

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác José Manuel Albares Bueno./.

Đưa quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha ngày càng phát triển thực chất Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ mở ra trang mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược hướng tới tương lai Việt Nam-Tây Ban Nha ngày càng phát triển thực chất.