Nhật Bản kêu gọi chung tay ứng phó với khủng hoảng và thách thức toàn cầu

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20 được tổ chức tại Nam Phi ngày 22/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã kêu gọi các nước thành viên cùng chung tay ứng phó hiệu quả các cuộc khủng hoảng và thách thức toàn cầu hiện nay.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn truyền thông nước này cho biết tại phiên thảo luận về chủ đề: “Phát triển kinh tế bền vững và bao trùm-không để ai bị bỏ lại phía sau,” Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh trong bối cảnh các yếu tố bất ổn đang gia tăng, G20 mang trách nhiệm lớn đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Điều quan trọng là phải duy trì và phát triển một trật tự kinh tế quốc tế tự do và công bằng dựa trên luật lệ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hiện thực hóa “một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP). Hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm nòng cốt phải là nền tảng của kinh tế thế giới.

Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các cuộc thảo luận cải tổ WTO, bao gồm cả việc ra quyết định, đồng thời sẽ tiếp tục dẫn dắt việc mở rộng và nâng cấp Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Để đối phó với tình trạng mất cân bằng kinh tế tiềm ẩn nguy cơ gây ra tình trạng mất cân bằng tài khoản vãng lai quá mức, bà Takaichi đề xuất các nước thâm hụt cần nỗ lực đảm bảo tính bền vững, còn các nước thặng dư cần loại bỏ các chính sách và tập quán phi thị trường.

Theo người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản, để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển khổng lồ, vốn đóng vai trò không thể thiếu trong tăng trưởng kinh tế, G20 cần tăng huy động nguồn vốn trong nước, thúc đẩy đầu tư tư nhân và mở rộng nguồn lực từ các nhà tài trợ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Nam Phi ngày 22/11/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Từ góc độ Nhật Bản, nước này đã mở rộng các công cụ tài chính của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân hơn nữa, cho phép mua trái phiếu của các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển và cung cấp bảo lãnh tín dụng.

Tháng 3/2026, Nhật Bản sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế tập trung vào xây dựng năng lực huy động vốn trong nước tại Tokyo và Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hợp tác để tăng cường hiệu quả hỗ trợ của các tổ chức tài chính phát triển đa phương.

Hơn nữa, để đạt được tăng trưởng chất lượng cao, Thủ tướng Takaichi cho rằng việc tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế như tính bao trùm, minh bạch và công bằng, cùng với phát triển hạ tầng chú trọng tính bền vững về nợ, là hết sức cần thiết.

Nhật Bản sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư hạ tầng chất lượng cao phù hợp với các Nguyên tắc G20 về Đầu tư Hạ tầng chất lượng cao được thông qua năm 2019. Cùng với đó, đối với vấn đề nợ, cần cải thiện việc thực thi tái cơ cấu nợ theo “Khuôn khổ chung” của G20 và nâng cao minh bạch nợ.

Nhật Bản kêu gọi tất cả các thành viên G20 tham gia vào sáng kiến chia sẻ dữ liệu nợ của Ngân hàng Thế giới./.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 tập trung vào tăng trưởng, việc làm, bất bình đẳng Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 22-23/11 với trọng tâm thảo luận về tăng trưởng bao trùm, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo và cải cách quản trị kinh tế toàn cầu.