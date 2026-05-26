Mỹ kỳ vọng tiến triển đàm phán với Iran trong vài ngày tới

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 cho rằng vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trong vài ngày tới, mặc dù các cuộc không kích mới đây của Washington nhằm vào các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay.

Phát biểu với báo giới tại thành phố Jaipur của Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia Nam Á này, ông Rubio cho biết các cuộc thảo luận giữa hai bên vẫn đang diễn ra tại Qatar, chủ yếu xoay quanh việc thống nhất ngôn từ trong văn bản ban đầu của thỏa thuận.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ lưu ý Tổng thống Donald Trump vẫn mong muốn đạt được một “thỏa thuận tốt.”

Ngoại trưởng Rubio cũng khẳng định eo biển Hormuz “cần được mở lại bằng cách này hay cách khác” trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng này tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng khu vực.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn cấp cao của Iran đã tới thủ đô Doha (Qatar) để tiến hành thảo luận với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

Trong khi đó, các nước khu vực tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm hỗ trợ tiến trình đối thoại và ngăn căng thẳng leo thang.

Cụ thể, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Cộng hòa Cyprus, thảo luận tiến trình đàm phán Mỹ-Iran cũng như các diễn biến an ninh khu vực.

Trong khi đó, cùng ngày, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.

Theo bà Mao Ninh, các bên liên quan cần tận dụng cơ hội hiện nay để thúc đẩy một giải pháp đáp ứng các quan ngại chính đáng của tất cả các bên, qua đó góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông cũng như trên thế giới.

Theo giới quan sát, tình hình Trung Đông ngày 26/5 tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran vừa duy trì các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, vừa đưa ra các động thái quân sự và cảnh báo liên quan chương trình hạt nhân Iran và nguy cơ xung đột lan rộng tại Liban.

Ngày 26/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ và nhắm bắn vào một máy bay mà Tehran cho là xâm nhập không phận của nước này.

Thông báo trên trang thông tin chính thức Sepah News, IRGC nêu rõ các máy bay quân sự của Mỹ “đã tiến vào không phận Iran tại khu vực Vịnh Persian, sau đó các đơn vị phòng không của lực lượng này đã phát hiện và bắn hạ một UAV MQ-9."

IRGC cũng cho biết đã khai hỏa nhằm vào một thiết bị bay không người lái RQ-4 và một tiêm kích F-35 mà lực lượng này cho là đã xâm nhập không phận Iran. Tuy nhiên, IRGC không nêu rõ thời điểm xảy ra các vụ việc trên.

Trước đó, cuối ngày 25/5, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các trận địa tên lửa tại miền Nam Iran và tàu thuyền của Iran xung quanh eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết hoạt động quân sự này là mang tính "tự vệ."

Tàu thương mại neo ngoài khơi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trên eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ đã nhằm vào một nhà thi đấu thể thao ở thành phố Lamerd, tỉnh Fars, vào ngày 28/2, thời điểm bùng phát xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, trong thông điệp mới nhất, Iran ngày 26/5 cho rằng Mỹ sử dụng một hệ thống vũ khí mới nhằm vào dân thường Iran trong vụ việc này.

Vụ tấn công, mà Tehran cho là có chủ đích này, đã khiến 24 dân thường thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

Tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công là loại tên lửa tấn công chính xác mang đầu đạn nổ trên không (airburst), phát nổ trước khi chạm mục tiêu và giải phóng khoảng 180.000 viên đạn tungsten tốc độ cao theo nhiều hướng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, cần truy cứu trách nhiệm những người liên quan trước các tòa án quốc tế có thẩm quyền.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức về những thông tin trên của Iran.

Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran được cho là đã lưu ý rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban đều có thể làm đổ vỡ tiến trình đàm phán hiện nay.

Theo đài truyền hình Al Jazeera có trụ sở ở Qatar, Tehran coi việc tránh để căng thẳng lan rộng sang Liban là điều kiện quan trọng để duy trì các cuộc thương lượng về ngừng bắn và ổn định khu vực.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang dù các bên đang tiến hành đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng qua.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) ngày 26/5 dẫn thông tin từ các bên trung gian cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang có dấu hiệu chững lại do bất đồng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran và vấn đề dỡ bỏ trừng phạt tài chính.

Theo các nguồn tin trung gian, Mỹ đang yêu cầu Iran đưa ra các cam kết rõ ràng và ngay lập tức liên quan tương lai chương trình hạt nhân của nước này, trong khi Tehran tập trung vào yêu cầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng các tài sản bị phong tỏa./.

Eo biển chiến lược Hormuz giữa “lằn ranh đỏ” Mỹ - Iran Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz, trong khi các nỗ lực đàm phán và ngừng bắn vẫn chưa mang lại đột phá rõ rệt.