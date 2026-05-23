Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran đang hoàn thiện bản ghi nhớ gồm 14 điểm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei ngày 23/5 cho biết nước này và Mỹ đang trong giai đoạn cuối của tiến trình soạn thảo bản ghi nhớ 14 điểm và kết quả sẽ được công bố trong 3-4 ngày tới.

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời ông Baghaei nói rõ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Bản ghi nhớ gồm 14 điểm, bao gồm những vấn đề quan trọng nhất nhằm chấm dứt xung đột và những vấn đề quan trọng căn bản đối với chúng tôi. Hiện bản ghi nhớ đang được hoàn thiện."

Cũng theo lời người phát ngôn, những điểm chính của văn kiện liên quan đến vấn đề ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và việc gỡ bỏ phong tỏa tài sản của Iran tại các ngân hàng nước ngoài.

Hãng thông tấn nhà nước IRIB của Iran cũng dẫn lời ông Baghaei cho biết dự kiến kết quả sẽ được công bố trong 3-4 ngày tới và các cuộc thảo luận giữa hai bên đang hướng tới việc thu hẹp bất đồng, cho dù hiện vẫn còn nhiều khác biệt.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại thủ đô Tehran để trao đổi về các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, hai bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến ổn định và an ninh khu vực. Ngoài ra, ông Araghchi còn có cuộc điện đàm với người đồng cấp Oman Sayyid Badr al-Busaidi về những diễn biến mới nhất tại khu vực, cùng những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn leo thang quân sự.

Trong diễn biến khác, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã gửi thư tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an cáo buộc Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan tham gia và tạo điều kiện cho các hành động quân sự chống Iran.

Theo hãng tin Tasnim, Iran cảnh báo các nước trên sẽ phải chịu trách nhiệm quốc tế và bồi thường đầy đủ cho Tehran đối với “mọi thiệt hại vật chất và tinh thần” phát sinh từ các hành động mà Iran cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Bức thư cũng phản bác các tuyên bố gần đây của giới chức Mỹ, bao gồm Tổng thống Donald Trump và Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đồng thời bác bỏ những cáo buộc mà các nước Arab Vùng Vịnh đưa ra trong các trao đổi ngoại giao gần đây.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu đàm phán không đạt kết quả.

Tổng thống Donald Trump đã hủy kế hoạch dự lễ cưới con trai để ở lại Washington xử lý các vấn đề liên quan đến chính phủ, làm dấy lên đồn đoán về khả năng tình hình Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn đặc biệt nhạy cảm./.

