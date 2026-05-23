Iran cáo buộc Mỹ đưa “yêu sách quá mức”, căng thẳng đàm phán leo thang

Ngày 23/5, Iran cáo buộc Mỹ liên tục đưa ra “các yêu sách quá mức” trong tiến trình đàm phán.

Cáo buộc được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang bước vào giai đoạn nhạy cảm và nguy cơ tái bùng phát xung đột có xu hướng gia tăng.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ tiếp tục tham gia tiến trình ngoại giao, bất chấp các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này, những lập trường mâu thuẫn và các yêu sách quá mức liên tiếp từ phía Mỹ.

Trước đó, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Nhà Trắng đang xem xét khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran nếu đàm phán thất bại. Theo các nguồn tin được Axios và CBS News dẫn lại, Washington đang thảo luận phương án quân sự mới đối với Iran, dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng thống Donald Trump quyết định không tham dự lễ cưới của con trai để ở lại Washington "xử lý các vấn đề liên quan tới chính phủ.'' Động thái này làm dấy lên đồn đoán rằng tình hình Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn đặc biệt nhạy cảm.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã tới Tehran để thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ.

Pakistan hiện được xem là một trong những kênh trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán giữa hai bên mà theo đánh giá của Tổng thống Trump là đang ở “ranh giới” giữa đi tới thỏa thuận và nguy cơ tái diễn tấn công quân sự.

Một số báo cáo quân sự và hình ảnh vệ tinh công bố gần đây cho thấy Mỹ và Israel đã chịu thiệt hại đáng kể về không quân và cơ sở quân sự trong cuộc xung đột gần đây với Iran.

Theo báo cáo của Không quân Mỹ trình Quốc hội, quân đội Mỹ đã bị mất hoặc hư hại ít nhất 42 máy bay kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát ngày 28/2. Trong số này có 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, dòng UAV được xem là “xương sống” của chiến dịch quân sự Mỹ và được giới chức Không quân Mỹ gọi là “cầu thủ giá trị nhất” của cuộc xung đột.

Ngoài ra, báo cáo còn cho biết Mỹ cũng bị mất 4 tiêm kích F-15E, trong đó có 3 chiếc bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm ngày 1/3 và chiếc còn lại bị Iran bắn hạ ngày 3/4, dẫn tới chiến dịch giải cứu phi công và sỹ quan điều khiển vũ khí.

Báo cáo cũng cho biết 10 máy bay khác đã bị hư hại trong chiến sự, trong đó có nhiều máy bay đỗ tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia do bị Iran tập kích bằng tên lửa và UAV. Một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS, được xem là “mắt thần trên không” của Mỹ tại Vùng Vịnh, cũng nằm trong số các khí tài bị đánh trúng.

Về phía Israel, các hình ảnh vệ tinh Sentinel-2 do công ty phân tích không gian Soar công bố cho thấy nhiều căn cứ quân sự quan trọng của nước này đã bị hư hại trong đợt giao tranh với Iran trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng trước.

Theo phân tích ảnh vệ tinh, căn cứ không quân Ramat David ở miền Bắc Israel bị đánh trúng tại 2 khu vực, bao gồm khu vực hậu cần và điểm tiếp nhiên liệu, bảo dưỡng cho tiêm kích. Các hình ảnh cũng cho thấy dấu hiệu hư hại tại căn cứ Mishar, cơ sở thuộc Đơn vị tình báo 8200 gần thành phố Safed, cùng một vị trí phòng thủ bên trong căn cứ không quân Nevatim.

Ngoài ra, ảnh vệ tinh còn ghi nhận một vụ cháy lớn kéo dài nhiều ngày tại căn cứ Camp Shimshon kể từ ngày 10/3, trùng thời điểm Hezbollah tuyên bố tiến hành cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào cơ sở này. Theo phân tích, đám cháy lan rộng khoảng 200m bên trong căn cứ quân sự.

Các đánh giá mới đang làm gia tăng lo ngại tại Mỹ và Israel về khả năng Iran vẫn duy trì được năng lực tấn công đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo.

Theo giới chức Israel, trước khi xung đột nổ ra, Iran sở hữu hơn 2.000 tên lửa đạn đạo và hiện vẫn còn khoảng một nửa sau các đợt phóng tên lửa và không kích. Vì thế, Israel đặc biệt lo ngại khi vấn đề tên lửa đạn đạo chưa trở thành trọng tâm trong các cuộc đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã tiến hành hàng loạt cuộc họp với giới quốc phòng và tình báo nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra thêm một đợt đối đầu với Iran, lần này có sự phối hợp sâu hơn của Mỹ. Một quan chức quốc phòng cấp cao Israel nhận định xung đột với Iran sẽ kéo dài.

Tuy nhiên, trong tuyên bố gần đây, Tổng thống Trump nói rằng ông có thể chờ thêm “vài ngày” để Iran đưa ra phản hồi đối với đề xuất mới của Mỹ đã được chuyển qua quốc gia trung gian Pakistan.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã xuất hiện “tín hiệu tích cực” cho khả năng đạt được thỏa thuận, dù Washington vẫn tiếp tục yêu cầu Tehran phải từ bỏ urani làm giàu cấp độ cao và không được kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz./.

