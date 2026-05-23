Nhiều nước phương Tây cảnh báo Israel về việc mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

Ngày 22/5, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Canada, Australia, New Zealand, Na Uy và Hà Lan đã cảnh báo Israel không được tiếp tục mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, cho rằng các động thái này làm suy yếu ổn định cũng như triển vọng đạt được giải pháp hai nhà nước.

Trong tuyên bố chung do Văn phòng Thủ tướng Anh công bố, các nhà lãnh đạo đánh giá tình hình Bờ Tây đã "xấu đi đáng kể" do bạo lực trong các khu định cư tăng lên mức “chưa từng có."

Tuyên bố chỉ rõ các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp và kế hoạch xây dựng tại khu E1 sẽ chia đôi Bờ Tây, cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Khu vực E1 nằm ở phía Đông Jerusalem, giữa thành phố này và khu định cư Ma'ale Adumim. Địa điểm này luôn là điểm nóng tranh cãi vì việc xây dựng ở đây sẽ gần như cắt đứt khu vực Đông Jerusalem khỏi phía Bắc Bờ Tây.

Các nhà lãnh đạo phương Tây kêu gọi các doanh nghiệp không tham gia đấu thầu xây dựng khu E1 hoặc các dự án phát triển khu định cư khác, viện dẫn các rủi ro về pháp lý và uy tín.

Ngoài ra, tuyên bố của 9 nước cũng tái khẳng định ủng hộ các bên tiến hành đàm phán để hướng tới giải pháp hai nhà nước, với việc Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh.

Cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin Bộ trưởng Ngoại thương Hà Lan Sjoerd Sjoerdsma thông báo Hạ viện nước này đã bỏ phiếu ủng hộ biện pháp do chính phủ hậu thuẫn về cấm nhập khẩu và bán các sản phẩm từ “các khu định cư bất hợp pháp của Israel tại Bờ Tây."

Bộ trưởng Sjoerdsma kêu gọi các nước châu Âu khác cũng thông qua biện pháp tương tự và lưu ý rằng Tòa án Công lý Quốc tế đã đưa ra phán quyết khẳng định các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp.

Trên thực tế, Israel đã tiến hành sáp nhập phần lớn Bờ Tây./.

